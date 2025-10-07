Advertisement
trendingNow12950910
Hindi Newsदेश

बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं ममता बनर्जी ने भी किया पलटवार

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हो गया. टीएमसी पर हमले का आरोप लग रहा है और अब इस पर राजनीति शुरु हो गई है.  उत्तरी बंगाल में मालदा के नागराकाटा में खगेन मुर्मू के काफिले पर पत्थर चप्पल जूते और लाठी-डंडों से हमला किया गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं ममता बनर्जी ने भी किया पलटवार

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हो गया. टीएमसी पर हमले का आरोप लग रहा है और अब इस पर राजनीति शुरु हो गई है.  उत्तरी बंगाल में मालदा के नागराकाटा में खगेन मुर्मू के काफिले पर पत्थर चप्पल जूते और लाठी-डंडों से हमला किया गया. हमले में सांसद खगेन मुर्मू बुरी तरह घायल हो गए. उनके सिर में गंभीर चोट आई और चेहरा लहूलुहान हो गया. बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का काफिला गुजर रहा था..तभी भीड़ ने उन पर पत्थर, चप्पल, जूते और लाठी - डंडों से हमला कर दिया. हांलाकि  हमले में विधायक शंकर घोष बाल-बाल बच गए. विधायक शंकर घोष ने हमला टीएमसी की सोची समझी साजिश बताया है.

पीएम मोदी ने जताई चिंता

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा- 'पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने वाले हमारे पार्टी सहयोगियों, जिनमें एक वर्तमान सांसद और विधायक भी शामिल हैं, पर जिस तरह से हमला किया गया, वह बेहद निंदनीय है. यह तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राज्य की दयनीय कानून-व्यवस्था को दर्शाता है. काश पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हिंसा करने के बजाय लोगों की मदद पर ज़्यादा ध्यान देती. मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से जनता के बीच काम करते रहने और चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग करने का आह्वान करता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- : कहीं दरकेंगे पहाड़ तो कहीं भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा

ममता ने उठाया सवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर बंगाल में हालिया बाढ़ और भूस्खलन का राजनीतिकरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है एक्स पर एक पोस्ट में, बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर सत्यापित सबूतों या उचित जांच के बिना तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राज्य सरकार को दोषी ठहराने का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर लिखा- 'ये चिंताजनक है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिना किसी जांच के एक प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण करने का विकल्प चुन लिया, खासकर तब जब उत्तर बंगाल के लोग विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद की स्थिति से जूझ रहे हैं.'

ममता बनर्जी ने ये भी कहा, 'जहां राज्य प्रशासन और पुलिस राहत और बचाव कार्यों पर केंद्रित हैं, वहीं बीजेपी नेताओं ने स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना गाड़ियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के एक बड़े काफिले के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. ऐसी परिस्थितियों में राज्य प्रशासन, पुलिस या टीएमसी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर