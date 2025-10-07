बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं ममता बनर्जी ने भी किया पलटवार

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हो गया. टीएमसी पर हमले का आरोप लग रहा है और अब इस पर राजनीति शुरु हो गई है. उत्तरी बंगाल में मालदा के नागराकाटा में खगेन मुर्मू के काफिले पर पत्थर चप्पल जूते और लाठी-डंडों से हमला किया गया. हमले में सांसद खगेन मुर्मू बुरी तरह घायल हो गए. उनके सिर में गंभीर चोट आई और चेहरा लहूलुहान हो गया. बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का काफिला गुजर रहा था..तभी भीड़ ने उन पर पत्थर, चप्पल, जूते और लाठी - डंडों से हमला कर दिया. हांलाकि हमले में विधायक शंकर घोष बाल-बाल बच गए. विधायक शंकर घोष ने हमला टीएमसी की सोची समझी साजिश बताया है.

पीएम मोदी ने जताई चिंता

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा- 'पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने वाले हमारे पार्टी सहयोगियों, जिनमें एक वर्तमान सांसद और विधायक भी शामिल हैं, पर जिस तरह से हमला किया गया, वह बेहद निंदनीय है. यह तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राज्य की दयनीय कानून-व्यवस्था को दर्शाता है. काश पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हिंसा करने के बजाय लोगों की मदद पर ज़्यादा ध्यान देती. मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से जनता के बीच काम करते रहने और चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग करने का आह्वान करता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

The manner in which our Party colleagues, including a sitting MP and MLA, were attacked in West Bengal for serving the people affected by floods and landslides is outright appalling. It highlights the insensitivity of the TMC as well as the absolutely pathetic law and order… — Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2025

ये भी पढ़ें- : कहीं दरकेंगे पहाड़ तो कहीं भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा

ममता ने उठाया सवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर बंगाल में हालिया बाढ़ और भूस्खलन का राजनीतिकरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है एक्स पर एक पोस्ट में, बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर सत्यापित सबूतों या उचित जांच के बिना तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राज्य सरकार को दोषी ठहराने का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर लिखा- 'ये चिंताजनक है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिना किसी जांच के एक प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण करने का विकल्प चुन लिया, खासकर तब जब उत्तर बंगाल के लोग विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद की स्थिति से जूझ रहे हैं.'

ममता बनर्जी ने ये भी कहा, 'जहां राज्य प्रशासन और पुलिस राहत और बचाव कार्यों पर केंद्रित हैं, वहीं बीजेपी नेताओं ने स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना गाड़ियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के एक बड़े काफिले के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. ऐसी परिस्थितियों में राज्य प्रशासन, पुलिस या टीएमसी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.