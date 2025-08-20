DNA: PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने?

जो नेता जेल को तीर्थ स्थल समझते हैं और जेल से सरकार चलाना अपना अधिकार, उन्हें अब जेल जाने से बहुत डर लगेगा. डर इसलिए क्योंकि जेल जाएंगे तो उनकी कुर्सी भी चली जाएगी और कुर्सी बचाने के लिए तो नेताजी कुछ भी कर सकते हैं. हालांकि ये अलग बात है कि सत्ता में रहते हुए किसी को जेल पहुंचाना बहुत मुश्किल है और विपक्षी पार्टियों को लगता है कि वो सरकार के निशाने पर आ जाएंगी. इसी वजह से राजनीति के शुद्धिकरण के नाम पर लाए गए विधेयक का ज़ोरदार विरोध हो रहा है.

अभी नहीं है कोई प्रावधान

गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार चला रहे नेताओं के गंभीर मामलों में गिरफ़्तार होने पर पद से हटाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किए. मौजूदा समय में गंभीर आरोपों में गिरफ़्तार मंत्री या मुख्यमंत्री को संविधान के तहत हटाने का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन इस विधेयक में न सिर्फ़ मंत्री या मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री को भी पद से हटाने का प्रावधान है, जो 3 विधेयक पेश किए गए हैं, उनमें पहला विधेयक है- 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025. दूसरा विधेयक है- केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025. और तीसरा विधेयक है- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025.

क्यों लाने पड़े 3 बिल

आप पूछेंगे कि 3 विधेयक लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी तो आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान फिलहाल नहीं है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक लाया गया है. इसी तरह जम्मू-कश्मीर में भी मौजूदा कानून में मुख्यमंत्री या मंत्रियों को ऐसे मामलों में हटाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक लाया गया है.

अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था कि आरोपों के आधार पर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाए. मौजूदा कानून के मुताबिक़ 2 साल या उससे ज़्यादा सज़ा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाती है लेकिन नए विधेयक में ये प्रावधान है कि 30 दिन से ज्यादा जेल या हिरासत में रहने पर मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होगा.

विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री आएंगे.

लगातार 30 दिनों तक जेल या हिरासत में रहने पर 31वें दिन उनका इस्तीफा अपने-आप हो जाएगा.

हालांकि इसके लिए ऐसे आरोप में गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसमें कम-से-कम 5 साल की सजा हो.

विधेयक के मुताबिक जेल या हिरासत से रिहा होने पर उस व्यक्ति को फिर से नियुक्त किया जा सकता है.

मान लीजिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मंत्री किसी ऐसे आरोप में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है और वो 30 दिनों तक इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसे अपने-आप पद से हटा मान लिया जाएगा.

हालांकि गृह मंत्री जिस समय विधेयक पेश कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष की तरफ से जोरदार विरोध किया गया. विपक्ष ने तीनों विधेयकों को वापस लेने की मांग की और गृह मंत्री की तरफ कागज के गोले फेंके. विपक्ष ने इस दौरान गृह मंत्री पर भी निशाना साधा जिसका उन्होंने ज़ोरदार जवाब दिया.

हालांकि बाद में तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया. इसका ये मतलब है कि संयुक्त समिति बिल की और अधिक जांच-पड़ताल करेगी और उसके बाद संसद के अगले सत्र में इसे लाया जाएगा. विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार गैर-BJP सरकारों को अस्थिर करने के लिए ये कानून लाना चाहती है. विपक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों से उसके मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उन्हें पद से हटने के लिए मजबूर कर देगी.

सरकार क्यों लाई है ये बिल?

दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सदन में हंगामे के लिए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा. अब ये जानना भी जरूरी है कि सरकार ये विधेयक लेकर क्यों आई है. इसके लिए पिछले कुछ वर्षों के उदाहरण हैं जहां लंबे समय तक गिरफ़्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री या मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले और इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था. 6 महीने तक हिरासत या जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था. दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तारी के बाद 9 महीने तक मंत्री बने रहे. तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी गिरफ्तारी के 8 महीनों तक अपने पद पर बने रहे.

गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को भी नसीहत देते थे कि वो इस्तीफ़ा नहीं दें, बल्कि जेल से सरकार चलाएं. दरअसल भारत में राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर समस्या है. संसद और विधानसभाओं में दागी नेताओं की भरमार है. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 46 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से 31 प्रतिशत के ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले हैं.

ADR की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों के 45 प्रतिशत विधायक दागी हैं जिनमें से 29 प्रतिशत के ख़िलाफ़ गंभीर मामले दर्ज हैं. आज जब राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की तरफ से कानून बनाने की पहल हुई है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत दुनिया में कहां है, दुनिया के किन देशों की सरकार को सबसे स्वच्छ माना जाता है और किन देशों की सरकारें सबसे भ्रष्ट मानी जाती हैं. दुनिया में भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके लिए हर साल एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है.

2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 90 स्कोर के साथ डेनमार्क की सरकार 180 देशों की लिस्ट में सबसे साफ-सुथरी है. वो लगातार सातवें साल पहले नंबर पर बनी रही.

88 स्कोर के साथ फिनलैंड दूसरे नंबर पर रहा.

जबकि 84 स्कोर के साथ सिंगापुर तीसरे नंबर पर रहा.

सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की बात करें तो 8 स्कोर के साथ दक्षिण सूडान 180वें स्थान पर रहा.

9 स्कोर के साथ सोमालिया 179वें नंबर पर रहा.

जबकि 10 स्कोर के साथ वेनेज़ुएला 178वें पायदान पर रहा.

भारत की बात करें तो 2024 में 38 स्कोर के साथ भारत 96वें नंबर पर रहा.

2023 में भारत 39 स्कोर के साथ 93वें नंबर पर था.

2018 में भारत 41 के सबसे अच्छे स्कोर के साथ 78वें नंबर पर था.

अब ये जानना भी दिलचस्प है कि भ्रष्टाचार को लेकर किन देशों में सबसे सख्त कानून हैं.