/न लाइन, न पर्ची! PM के कार्यक्रम में लाइव QR कोड और M-टिकट से एंट्री; 60 मिनट में सारी सीटें बुक

नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं के हालिया विरोध के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से एक नया सियासी और जन-संवाद का प्रयोग करने जा रहे हैं. अपनी गुजरात और महाराष्ट्र यात्रा के दौरान पीएम मोदी वडोदरा में एक अनूठे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. इस सरकारी कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल होने वाले लोगों का प्री-र रजिस्ट्रेशन और टिकट बुकिंग किसी पारंपरिक सरकारी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि प्राइवेट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म 'बुक माय शो' के जरिए हुई है. नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के लिए जब बुक माय शो पर रजिस्ट्रेशन विंडो खुली, तो चंद पलों में ही पीएम को सुनने की होड़ लग गई.
वडोदरा में प्रधानमंत्री के कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा Book My Show के जरिए शुरू की गई थी. खास बात यह रही कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) ने रजिस्ट्रेशन संभालने के लिए पहली बार किसी प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया.
रजिस्ट्रेशन खुलते ही लोगों ने तेजी से अपनी जगह बुक करनी शुरू कर दी. हालात ये रहे कि महज एक घंटे के अंदर ही कार्यक्रम की सभी सीटें भर गईं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा. इतना ही नहीं, 42 हजार से ज्यादा लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर शहर के लोगों में किस तरह की दिलचस्पी है.
कार्यक्रम में पहुंचने वाले रजिस्टर्ड लोगों के लिए एंट्री का पूरा सिस्टम डिजिटल रखा गया है. BookMyShow अकाउंट पर लोगों को डिजिटल M-टिकट मिलेगा. इस टिकट में एक सुरक्षित लाइव QR कोड होगा, जिसे एंट्री के समय वेरिफाई किया जाएगा.
कार्यक्रम की व्यवस्था सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है. रजिस्ट्रेशन, टिकट वेरिफिकेशन, कार्यक्रम स्थल पर एंट्री और बैठने की व्यवस्था तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से मैनेज किया जा रहा है. आयोजकों का मकसद साफ है - लोगों को प्रवेश के दौरान कम से कम इंतजार करना पड़े और कार्यक्रम स्थल पर भीड़ की आवाजाही को बेहतर तरीके से संभाला जा सके. डिजिटल सिस्टम के जरिए पूरी प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित रखने की कोशिश की जा रही है.