/DNA: एक लाख की आबादी वाला देश, फिर भी भारत के लिए क्यों इतना अहम? क्या है पीएम मोदी के सेशेल्स यात्रा का राज

PM Modi Seychelles Visit: भारत की विदेश नीति सबके साथ जुड़ने की है. इसमें अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी हैं और एक लाख की आबादी वाले सेशेल्स जैसे छोटे देश भी. दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं.इसी नीयत और नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिनों के दौरे पर अफ्रीकी देश सेशेल्स पहुंचे हैं.
सेशेल्स अफ्रीका का सबसे कम आबादी वाला देश है. यहां की आबादी केवल 1 लाख 20 हजार के करीब है. भारत में इतनी आबादी वाले तो सैकड़ों शहर होंगे. दिल्ली और मुंबई में कई ऐसे इलाके होंगे, लेकिन इसके बावजूद भारत की विदेश नीति में सेशेल्स की भी अहम जगह है.
2015 के बाद ये दूसरा मौका है, जब पीएम मोदी सेशेल्स की यात्रा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर पहुंचे हैं. वो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं. इस दौरे में पीएम मोदी सेशेल्स की संसद को भी संबोधित करेंगे. साथ ही वो वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे. सेशेल्स से भारत के सदियों पुराने संबंध का जिक्र करने से पहले आपको वहां की एक दिलचस्प तस्वीर देखनी चाहिए. यहां के नेशनल बोटैनिकल गार्डन में पीएम मोदी कछुओं को खिलाते दिखे. इन कछुओं में सबसे उम्रदराज कछुआ जोनाथन भी मौजूद था. उसकी उम्र 194 साल बताई जाती है. माना जाता है कि उसका जन्म 1832 के आसपास हुआ था. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार जोनाथन दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जीव है.
सेशेल्स में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं. हिंद महासागर में बसे इस छोटे से देश से भारत का संबंध लगभग ढाई सौ साल पुराना है. साल 1770 में जब यहां पहली स्थायी बस्ती बसाई गई, तब वहां पहुंचने वाले 27 लोगों में 5 भारतीय भी शामिल थे. वो यहां प्लांटेशन वर्कर के तौर पर पहुंचे थे. इसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकों से भी लोग यहां आकर बसने लगे. 20वीं सदी से तमिलनाडु और गुजरात से भी बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और मजदूर सेशेल्स पहुंचे. 5 लोगों से शुरू हुआ ये सफर आज एक लंबी दूरी तय कर चुका है. इस समय सेशेल्स की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 5% से ज्यादा है. पिछले साल तक सेशेल्स के राष्ट्रपति रहे वेवेल रामकलावन भी भारतीय मूल के हैं. 50 साल पहले यानी 1976 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई.
सेशेल्स छोटा देश भले ही हो, लेकिन भारत के महासागर दृष्टिकोण में वो एक अहम साझेदार है. वो हिंद महासागर में भारत का अहम सहयोगी है. समुद्री आतंक और पायरेसी से निपटने में सेशेल्स की अहम भूमिका है. साथ ही हिंद महासागर में चीन के बढ़ते असर का मुक़ाबला करने में भी वो अहम मददगार है. यही वजह है कि छोटा देश होने के बावजूद सेशेल्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है.