/DNA: एक लाख की आबादी वाला देश, फिर भी भारत के लिए क्यों इतना अहम? क्या है पीएम मोदी के सेशेल्स यात्रा का राज

सेशेल्स में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं. हिंद महासागर में बसे इस छोटे से देश से भारत का संबंध लगभग ढाई सौ साल पुराना है. साल 1770 में जब यहां पहली स्थायी बस्ती बसाई गई, तब वहां पहुंचने वाले 27 लोगों में 5 भारतीय भी शामिल थे. वो यहां प्लांटेशन वर्कर के तौर पर पहुंचे थे. इसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकों से भी लोग यहां आकर बसने लगे. 20वीं सदी से तमिलनाडु और गुजरात से भी बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और मजदूर सेशेल्स पहुंचे. 5 लोगों से शुरू हुआ ये सफर आज एक लंबी दूरी तय कर चुका है. इस समय सेशेल्स की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 5% से ज्यादा है. पिछले साल तक सेशेल्स के राष्ट्रपति रहे वेवेल रामकलावन भी भारतीय मूल के हैं. 50 साल पहले यानी 1976 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई.