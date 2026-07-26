/पेपर लीक पर मोदी का मास्टरस्ट्रोक! नंदन नीलेकणि की अगुवाई में बनेगी हाई-पावर्ड टास्क फोर्स

PM Modi Sunday Instagram reel: भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की समस्या दशकों पुरानी है. आजादी के बाद कई राज्यों में अनगिनत बार प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीकर होकर बाहर आने के मामले सामने आ चुके हैं. मोदी 3.0 के इस वर्तमान कार्यकाल में भारत का शिक्षा तंत्र कैसे सुधरेगा? इसका ब्लू प्रिंट पीएम मोदी ने अपनी तीसरी इंस्टाग्राम रील पोस्ट करके सीधे छात्रों को बताया है.
रविवार देर शाम एक वीडियो शेयर करके पीएम मोदी ज़ेन जी (Gen Z) से सीधा संवाद किया. इस वीडियो संदेश में मोदी ने कहा, 'भारत सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार कई कदम उठा रही है. जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेल में हैं. हमने पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. हम संसद में नया कानून लाने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, जिसमें कड़े कानूनी प्रावधान होंगे.'
पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'हमें भविष्य पर भी ध्यान देना होगा. हमारी परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद और पारदर्शी होनी चाहिए, और इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि की अगुवाई में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है.
यह टास्क फोर्स परीक्षा में सुधारों पर ध्यान देगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर, आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे.'
एनटीए परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन.
इसका उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक स्थिर, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है.
टास्क फोर्स परीक्षाओं में शैतानियों और पेपर्स की सूची को याद करने के उपाय सुझाए गए.
यह परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक का बेहतर उपयोग और आवश्यक सुधारों पर भी काम करती है.
सरकार का लक्ष्य छात्रों के लिए छात्रों और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि.
इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ.
पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका.
आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटि.
पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल.
रसद विशेषज्ञ अमृत लाल मीना.
24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक पीएम मोदी ने तीन रील्स पोस्ट करके जेन जी से सीधा संवाद किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि जेन जी वो पीढ़ी है जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया बाइट से ज्यादा रील देखती है, लंबे भाषण से ज्यादा 30 सेकंड से लेकर एक मिनट तक की क्लिप शेयर करती है. ये पीढी किसी भी तरह के राजनीतिक नेरेटिव को मीम, सटायर और वायरल बनाने की क्षमता रखती है. इसलिए जेन-जी पीढ़ी से सीधे संवाद के लिए पीएम मोदी को इस नए अवतार में आना पड़ा है.