/PM Modi 76th Birthday: वडनगर की चाय से विश्व पटल का सफर, कहीं जलेंगे लाखों दीये तो कहीं निकलेगी बाइक रैली, PM मोदी के बर्थडे पर BJP का मेगाप्लान

पीएम मोदी आज यानी 17 सितंबर को 76 साल के हो गए हैं. अब तक सरकार के मुखिया के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन को 25 साल पूरे होने का दौर भी चल रहा है. बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मना रही है. अलग-अलग राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. यह सब आपको बताएंगे लेकिन पहले पीएम मोदी के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं.
76वें जन्मदिन पर पीएम मोदी के सफर को पीछे मुड़कर देखने पर साफ दिखता है कि उनके जीवन में हर पड़ाव अगले बड़े पड़ाव की जमीन तैयार करता गया. 1950 में वडनगर से शुरू हुआ सफर 2001 में गुजरात और 2014 में दिल्ली पहुंचा. 2019 और 2024 ने इसे लगातार आगे बढ़ाया.
17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी ने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टाल चलाया. आठ साल की उम्र में वह आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ लंबे वक्त तक उनका रिश्ता रहा. जिंदगी की इन शुरुआती मुश्किलों ने उनको मजबूत बनाया. साथ ही आम लोगों की पीड़ा समझने का मौका भी दिया.
जब नरेंद्र मोदी 17 साल के हुए तो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया. दो साल तक उन्होंने अलग-अलग संस्कृतियों का पता लगाने के लिए भारत के बड़े भूखंड का सफर तय किया. जब वे घर लौटे तब वे एक अलग ही शख्स थे, जिसे यह साफ तौर पर पता था उन्हें जीवन में कौन-सा लक्ष्य हासिल करना है.
इसके बाद वह अहमदाबाद चले गए और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ गए. 1972 में अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक बने. 1980 के दशक में संघ में अलग-अलग जिम्मेदारियां लेते हुए नरेंद्र मोदी अपने संगठन कौशल के नमूने के साथ एक स्ट्रैटजिस्ट के रूप में सामने आए. 1987 में नरेंद्र मोदी के जीवन का एक अलग चैप्टर तब शुरु हुआ, जब उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में काम करना शुरू किया.
मोदी आर्काइव के मुताबिक, 1987 में 36 साल के नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए भाजपा के कैंपेन की कमान संभाली. यह एक ऐसा काम था, जिसे लगभग नामुमकिन माना जा रहा था लेकिन इसने 'भगवा पार्टी' (भाजपा) की किस्मत पूरी तरह बदल दी. नरेंद्र मोदी की बेहतरीन प्लानिंग और असरदार बातचीत के दम पर भाजपा दो-तिहाई सीटें और मेयर का पद जीतने में कामयाब रही. इसी के साथ नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और गुजरात व पूरे भारत में भाजपा के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ.
उन्होंने 1990 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया. 1995 के विधान सभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल के कारण भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा और पार्टी ने 121 सीटें जीतीं.
1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी को पांच प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभा.। 1998 में नरेंद्र मोदी को पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) का काम दिया गया. इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे.
इसके बाद साल 2001 में भुज में भयंकर भूकंप आया. इसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की बिगड़ती तबीयत और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात में सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई. जब 7 अक्टूबर 2001 को मोदी के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ली, तब गुजरात की अर्थव्यवस्था जनवरी 2001 में आए भीषण भूकंप समेत कई प्राकृतिक आपदाओं के बुरे असर से जूझ रही थी.
दिसंबर 2002 के आम चुनावों में मोदी ने भाजपा को भारी जीत दिलाई और मोदी सरकार 182 सीटों वाली विधानसभा में 128 सीटों के भारी बहुमत से सत्ता में वापस आई. इसके बाद 25 दिसंबर 2007 को तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वहीं, 2012 से 22 मई 2024 तक चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया.
2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया. जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया. बीजेपी को अपने दम पर प्रचंड बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. वे भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है. 2019 के संसदीय चुनावों में भी नरेंद्र मोदी की अगुआई में फिर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. 2014 से पहले किसी राजनीतिक दल ने ऐसा पूर्ण बहुमत 1984 के चुनावों में हासिल किया था, 2024 के संसदीय चुनावों में एक और निर्णायक जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. यह सिलसिला अब तक जारी है.
बीजेपी इस मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित कर रही है. इसके अलावा पार्टी ने आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम शुरू किया है. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को गुजरात के वडनगर में बीजेपी की 'वडनगर से वाराणसी' सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है. वाराणसी से वडनगर तक की समानांतर यात्रा वाराणसी से उसी समय शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.
दोनों यात्राएं मिलकर लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, जो 10 राज्यों के 193 जिलों और लगभग 1,159 गांवों से होकर गुजरेंगी. इसमें लगभग 1,000 युवाओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिनमें से 500 वडनगर से वाराणसी की ओर और अन्य 500 विपरीत दिशा में यात्रा करेंगे. यात्राओं का समापन 7 अक्टूबर को होना निर्धारित है, जब प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे करेंगे.
पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर न सिर्फ देश बल्कि दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उज्जैन पहुंचे और उन्होंने वहां रक्तदान किया. एक कार्यक्रम शिप्रा नदी पर होगा, जिसमें 25 लाख दीये जलाए जाएंगे.
वहीं, प्रयागराज में पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए संगम पर विशेष प्रार्थना और गंगा आरती की गई. साथ ही, लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर एक लाख दीये जलाने की तैयारी है. साथ ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यहां शिवरीनारायण के महानदी घाट पर शाम 7 बजे एक लाख दीप जलाए जाएंगे. साथ ही जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे.
बात करें हरियाणा की तो वहां पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत नशा मुक्त हरियाणा नमो रन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की. सीएम ने हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की बधाई दी और युवाओं को नशे से दूर रहने का आग्रह करते हुए नशे के गलत परिणाम बताए.