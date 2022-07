Monsoon Session: 'सदन की गर्मी कम होगी या नहीं, देखेंगे'; मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा

PM Narendra Modi Address Before Monsoon Session: मानसून सत्र (Monsoon Session) आज (सोमवार को) से शुरू हो रहा है. इसकी शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि सदन के बाहर तो गर्मी है. सदन में गर्मी कम होगी या नहीं, देखेंगे. उन्होंने सभी से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सत्र इसलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव (President Election) भी आज हो रहा है. इस मानसून सत्र में नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. सदन में खुले मन से चर्चा होनी चाहिए. सद संवाद का माध्यम है. जहां जरूरत पड़े वहां पर वाद-विवाद भी होना चाहिए.

संसद में खुले मन से हो बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में खुले मन से बातचीत होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर बहस भी होनी चाहिए. मैं सभी सांसदों से गहराई से विचार करने और चर्चा करने का आग्रह करता हूं.

There should be dialogue in the Parliament with an open mind, if necessary, there should be a debate. I urge all MPs to contemplate deeply & discuss: Prime Minister Narendra Modi at Parliament pic.twitter.com/vyC3wDhGDk

पीएम मोदी ने कहा कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है. यह आजादी का अमृत महोत्सव का दौर है. 15 अगस्त और आने वाले 25 वर्षों का एक विशेष महत्व है- जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, यह हमारी यात्रा तय करने का संकल्प करने का समय होगा और हम जिस नई ऊंचाई को छूते हैं.

This period is very important. It is the period of Azadi ka Amrit Mahotsav. There is a special significance of 15th Aug & coming 25 yrs - when nation would celebrate 100 yrs of independence, would be the time to make a resolution to decide our journey&the new heights we scale: PM pic.twitter.com/SjDq9gneSd

