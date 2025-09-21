स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी, स्पीच की बड़ी बातें

PM Modi: पीएम मोदी ने आज देश वासियों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत सहित कई मुद्दों पर बात की. जानिए पीएम के संबोधन की बड़ी बातें.
PM Modi Speech: पीएम मोदी ने आज फिर एक बार देश वासियों को संबोधित किया. पीएम ने देश वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है. मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. कल, नवरात्रि के पहले दिन, सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर बात की और स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही. जानिए पीएम के संबोधन की बड़ी बातें.
लोगों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
देश वासियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि नवरात्रि के प्रथम दिवस सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएगी, कल से बचत उत्सव होगा, सबको लाभ होगा, सबका मुंह मीठा होगा, हर परिवार की खुशिया बढ़ेंगी, जीएसटी रिफॉर्म्स और बचत उत्सव की देशवासियों को शुभकामनाएं.
GST रिफॉर्म्स पर ये बोले पीएम मोदी
देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी, मैं देश के कोटि-कोटि परिवारजनों को इस बजत उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. ये कारोबार को और आसान बनाएंगे और निवेश को और आकर्षक बनाएंगे. जब साल 2017 में भारत ने GST सुधारों की ओर कदम बढ़ाया तो एक नया इतिहास रचने की शुरूआत हुई थी. दशकों तक देश की जनता अलग-अलग टैक्स के जाल में उलझी हुई थी. हमारे देश में दर्जनों टैक्स थे. उस वक्त बहुत सी रुकावटे थीं. टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से लाखों कंपनियों और देशवासियों को अलग-अलग टैक्स के जाल की वजह से कई परेशानियां होती थी.
सस्ती हो जाएंगी रोजमर्रा की चीजें
इसके अलावा कहा कि जब आपने 2014 में हमें अवसर दिया, तो हमने जनहित और राष्ट्रहित में GST को अपनी प्राथमिकता बनाया. सबको साथ लेकर, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार लागू किया गया, केंद्र और राज्य के प्रयासों का ही परिणाम था कि देश दर्जनों करों के जाल से मुक्त हुआ. एक राष्ट्र, एक कर का सपना साकार हुआ. सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जब समय बदलता है, जब देश की ज़रूरतें बदलती हैं, तो अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इसीलिए ये नए GST सुधार लागू किए जा रहे हैं. अब केवल 5% और 18% के स्लैब होंगे, यानी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी.
स्वदेशी अपनाने की कही बात
देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली वैसे ही देश की समृद्धी को भी स्वदेशी के मंत्र से ही ताकत मिलेगी. आज जाने-अनजाने में कई विदेशी चीजें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है. हमें इनसे मुक्ति पानी होगी हमें वो सामान खरीदना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे लोगों की मेहनत और पसीना लगा हो, हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा. गर्व से कहो कि ये स्वदेशी है, मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान बेचता हूं, ये हर भारतीय का स्वभाव बनना चाहिए, ऐसा होने पर ही भारत विकसित होगा.
आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर
मेरा सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में उत्पादन से जुड़ें और निवेश के लिए माहौल बनाएं. भारत का हर राज्य विकसित होगा जिससे भारत विकसित होगा. इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर इस बजत उत्सव की अनेक-अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं. आप सभी को एक बार फिर नवरात्रि और बजत उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.
