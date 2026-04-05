टीएमसी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे

PM Modi Cooch Behar rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कूचबिहार से चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हुए जनता से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेकने का आह्वान जनता से किया है. पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बदलाव का माहौल बन चुका है. पीएम मोदी ने टीएमसी को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी भय की राजनीति करती है. पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने बंगाल के विकास पर ग्रहण लगा दिया है, लेकिन बंगाल में बदलाव का माहौल बन चुका है. इस रैली से तृणमूल कांग्रेस का पूरा 'सिंडिकेट' घबराया हुआ है और जनता ने बदलाव पर मुहर लगा दी है.

बंगाल में होगा परिवर्तन: मोदी

पीएम मोदी ने बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा, आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हैं इसलिए सिर झुकाकर जनता-जनार्दन को प्रणाम करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में जनता परिवर्तन लाने का मन बना चुकी है. पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना दिया था. शिक्षक भर्ती घोटाला हो या राज्य में हुए अन्य घोटाले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. बंगाल की जनता को केंद्र की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ये मोदी की गारंटी है.

घुसपैठियों को बाहर करेंगे: मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'घुसपैठियों को टीएमसी का संरक्षण मिल रहा है. टीएमसी का सिंडिकेट है घुसपैठिए. टीएमसी इनके बचाव में लगी है. सत्ताधारी पार्टी टीएमसी एसआईआर का विरोध कर रही है. टीएमसी के नेता कहते हैं कि घुसपैठियों को नागरिकता दिलाएंगे. टीएमसी के लोग लगातार बंगाल की महान पहचान को मिटा रहे हैं. टीएमसी ने घोषणा पत्र को इस्तिहार लिखा है, समझ लीजिए कि टीएमसी के मन में क्या चल रहा है. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल की जनता ने तय कर ली है.'

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा

PM मोदी ने कूचबिहार से अपने संबोधन में यह भी कहा, 'इस बार अपना वोट बंगाल की भलाई के लिए के लिए दीजिए. इस बार अपना वोट बंगाल की सुरक्षा के लिए दीजिए. इस बार अपना वोट अपनी सुरक्षा के लिए दीजिए. इस बार बंगाल में निष्पक्ष और परिवर्तन का चुनाव होगा.'

The huge number of people here in Cooch Behar has made it clear that the TMC's time is up! In the entire Bengal, there is an echo of #PaltanoDorkarChaiBJPSorkar! - PM @narendramodi#CoochBeharwithModi https://t.co/TjdVVwvG8L — BJP LIVE (@BJPLive) April 5, 2026

चुन-चुन कर हिसाब किया जाएगा: मोदी

बंगाल की जनता को भीड़तंत्र और टीएमसी के कटमनी सिस्टम से आजाद कराने का दम भरते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'कानून अपना काम करेगा बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो उसे सजा दी जाएगी. दोषियों, जनता को परेशान करने वालों और भ्रष्टाचारियों से चुन-चुनकर पूरा हिसाब लिया जाएगा. क्योंकि टीएमसी की इस सरकार ने इतने सालों से जनता की मेहनत की कमाई का पैसा लूटा है.'

(यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’)