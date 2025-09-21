नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे पीएम मोदी? 5 बजे राष्ट्र के संबोधन पर टिकीं देश की नजरें

PM Narendra Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो वो अचानक से ही देश की मीडिया को संबोधित के लिए अपना समय चुनते हैं. आज एक बार फिर शाम को 5 बजे पीएम मोदी देश के नाम संबोधन देने वाले हैं. अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से ही पूरे देश में हलचल मच गई है कि पीएम मोदी आज क्या ऐलान करने वाले हैं. पक्ष, विपक्ष और जनता हर कोई इस सवाल में उलझा है कि अब पीएम मोदी क्या नया करने वाले हैं. हर किसी के जेहन में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर अब पीएम मोदी देश के नाम संबोधन के दौरान कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं?



मीडिया के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी देश के नाम संबोधन में अमेरिका की ओर से लगाए 50 फीसदी टैरिफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हाल ही में किए गए H-1B वीजा नियमों में बदलाव और GST काउंसिल के दौरान GST को लेकर किए गए सुधार जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं. हालांकि सरकार ने अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि पीएम मोदी आखिर किस मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे? आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी अचानक देश के नाम संबोधन करने आ रहे हों. इसके पहले भी पीएम मोदी कई बार देश के नाम संबोधन के लिए अचानक से आते हैं. इसके पहले पीएम मोदी ने दो बार देश के नाम संबोधन के दौरान दो ऐसे बड़े ऐलान किए थे कि पूरे देश में इसका असर दिखाई दिया था. यही वजह है कि हर कोई पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन का नाम सुनते ही जिज्ञासु हो गया है कि आखिर पीएम मोदी आज कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी आज शाम को देश के नाम संबोधन के दौरान क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं.

देश के नाम संबोधन में क्या ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी?

पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे देश के नाम संबोधन देने जा रहे हैं. हालांकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि वो इस संबोधन के दौरान क्या कुछ ऐलान करने वाले हैं? ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस दौरान देशवासियों को लेकर किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं. वैसे भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी को लेकर सरकार ने जनता को राहत भरा फैसला दिया था. ये फैसला 22 सितंबर यानि कि नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू होने जा रहा है. पीएम मोदी इसको लेकर भी कुछ ऐलान कर सकते हैं. त्योहारों का मौसम है अब शुरू हो चुका है और कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है ऐसे में देश की जनता पीएम मोदी के उस वादे को भी देख रही है जो कि उन्होंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार दीपावली का डबल गिफ्ट वाली होगी.

नोटबंदी और लॉकडाउन का ऐलान कर पूरे देश को चौंकाया था

इसके पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर 8 नवंबर 2016 को अचानक मीडिया के सामने आए और पूरे देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपये के नोटों का टेंडर रद्द करने का आदेश दे दिया था. नोटबंदी का ऐलान पीएम मोदी के ऐतिहासिक और चर्चित संबोधनों में से एक था. वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देश के नाम संबोधन दिया था. इसके बाद 22 मार्च साल 2020 में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान अचानक से देश के नाम संबोधन देते हुए जनता कर्फ्यू लगाया था. ये पीएम मोदी के बड़े ऐलानों में से एक था. पीएम मोदी के इस फैसले से पूरे देश की जनता को एकजुटता का संदेश मिला.

