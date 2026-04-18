CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी

PM Modi Address To Nation: पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में न सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संविधान संशोधन बिल के गिरने पर दुख जताया, बल्कि सभी विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी को लपेटे में लेते हुए उन्हें महिलाओं को मिलने वाले हक को रोकने का दोषी ठहरा दिया.
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PM Modi Address To Nation: संसद में महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन बिल से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश को संबोधित किया. राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने बिल पारित न होने के लिए कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी को जमकर धोया. महिलाओं से जुड़ा बिल गिरने से आहत प्रधानमंत्री मोदी ने चारों दलों पर एक बार फिर से परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए कहा, 'यह सभी परिवारवादी दल नहीं चाहते कि इनके घरों की महिलाओं के अलावा देश के दूसरे सामान्य घरों से आने वाली महिलाएं विधायक और सांसद बनें.'
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से प्रियंका वाड्रा वायनाड से सांसद हैं. डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बहन कनिमोझी डीएमके से लोकसभा सांसद हैं. इसी तरह से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लोकसभा में सांसद हैं. इस तरह पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए महिला आरक्षण से जुड़े बिल का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों को नाम लेकर कटघरे में खड़ा किया.
2024 के लोकसभा चुनावों में संख्याबल की बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षा पार्टी जिसके 2024 में 99 सांसद जीते थे. यूपी की समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. इसी तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी 42 सीटों में से 29 सीटों पर जीतकर तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी. वहीं तमिलनाडु की बात करें तो वहां लोकसभा की 39 सीटें हैं, डीएमके 22 सीटों पर लड़ी उसके सारे सांसद जीते थे. इस तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में डीएमके चौथी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी. इन सब दलों में महिला सांसद भी जीतीं. लेकिन चारों दलों की महिला सांसदों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरने पर तालियां बजाईं तो उस पर पीएम मोदी ने सभी दलों के मुखियाओं को घेर लिया.
पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो लोहियाजी के सिद्धांतो को भूल चुकी है. समाजवादी पार्टी भी परिवारवादी पार्टी है. वो नहीं चाहते कि उनके घर की महिलाओं के अलावा कोई सामान्य घर की बेटी विधायक-सांसद बनें. गौरतलब है कि सपा के 37 सांसदों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिवार के कई मेंबर लोकसभा में सांसद हैं. कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से आदित्य यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव एक ही परिवार से आते हैं. इस तरह पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी.
पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस सुधारों का विरोध करती है. उसकी राजनीतिक दुकान इसी सुधारवाद के विरोध पर चलती है. पीएम मोदी ने कहा कि जो भी काम देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसे कार्पेट के नीचे डाल देती है. कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से आज देश उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका ये हकदार है. कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी है. लटकाना और अटकाना की कांग्रेस का सिद्धांत और वर्क कल्चर रहा है. देश के हर जरूरी सुधार का कांग्रेस विरोध करती है. जनधन, आधार, डिजिटल पेमेंट्स, जीएसटी, गरीबों को आरक्षण, तीन तलाक कानून, आर्टिकल 370 हटाना, हर चीज का विरोध किया. यहां तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सुधारों का भी विरोध करती है.'
My address to the nation. https://t.co/2Vyx15A4rx
— Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2026
कांग्रेस पर हमलावर होते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध करने लगती है. जो भी काम देश को मजबूत बनाता है, कांग्रेस उसमें बाधा डालती है. कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है. घुसपैठियों को निकालने का विरोध करती है. 'कांग्रेस मतदाता सूची शुद्धिकरण यानी एसआईआर का विरोध करती है. कांग्रेस ने सीएए कानून का विरोध किया और झूठ फैलाकर माहौल खराब किया. माओवादी और नक्सली हिंसा खत्म करने के प्रयासों में भी बाधा डालती है. यही कांग्रेस की राजनीति है.'
इस तरह पीएम मोदी ने करीब 29 मिनट 21 सेकेंड के राष्ट्र के नाम संदेश में विपक्ष को जमकर धोने के साथ देश की महिलाओं से बिल न पास करा पाने के लिए माफी मांगकर अंत में यह हुंकार भी भरी कि हम हारे नहीं है. पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे पास आगे भी मौके आएंगे. हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है.'
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