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13वीं बार लाल किले से PM मोदी का संबोधन, टूट गया पुराना रिकॉर्ड; 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रचा इतिहास

Independence Day 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराकर नया इतिहास रच दिया. 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष और 'विकसित भारत 2047' के संकल्प के बीच पीएम ने देश को संबोधित करते हुए युवा शक्ति और भारत के स्वर्णिम भविष्य का विजन पेश किया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:12 AM IST
13वीं बार लाल किले से PM मोदी का संबोधन, टूट गया पुराना रिकॉर्ड; 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रचा इतिहास
Image Credit: लाल किले से PM मोदी का 13वां संबोधन

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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