किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, छोटे हिस्से से प्राकृतिक खेती शुरू करें, नतीजे देखें फिर इसे बढ़ाएं

PM Modi on Farmers Day: किसान दिवस पर पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती और दालों की खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी, साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया.
PM Modi on Farmers Day: किसान दिवस पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया, इसमें पीएम मोदी ने किसान को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी. साथ ही दलहन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया. 2.41 मिनट के इस वीडियो में दालों की खेती करने वाले किसान कृष्ण कुमार पीएम मोदी से अपनी हालिया बातचीत का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
मोदी स्टोरी के एक्स पोस्ट में बताया गया है कि किसान दिवस किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माता के रूप में मनाता है. धन-धान्य योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत पर दाल किसानों को पीएम मोदी से बातचीत के लिए बुलाया गया था. इनमें से एक किसान कृष्ण कुमार थे. शेयर किए गए वीडियो में किसान की सादगी और पीएम की किसानों के प्रति संवेदनशीलता साफ झलक रही है.
पीएम ने पूछा, 'आपने दालों की खेती शुरू की, यह कैसे किया?' कृष्ण कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती ने उनके खेतों को बदल दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और केमिकल का इस्तेमाल कम या खत्म करना चाहिए. किसानों की पैदावार की चिंता समझते हुए पीएम ने सलाह दी, 'छोटे हिस्से से प्राकृतिक खेती शुरू करें, नतीजे देखें और धीरे-धीरे पूरे खेत पर लागू करें.'
वीडियो में पीएम फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि और अब धन-धान्य योजना का जिक्र है. पोस्ट में कहा गया कि पीएम मोदी का तरीका किसानों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। किसान दिवस पर कृष्ण कुमार जैसी कहानियां याद दिलाती हैं कि सशक्त किसान ही मजबूत देश की नींव हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग पीएम की किसान-केंद्रित नीतियों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सराहना कर रहे हैं. किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है, जो किसानों के बड़े हितैषी थे.
