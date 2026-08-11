/सियासी मतभेद भूल मुंबई में जुटे दिग्गज, सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी

Supriya Sule Daughter Wedding News in Hindi: इसे आप लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहेंगे कि दिल्ली में जहां संसद सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष के नेता आपस में उलझे हुए हैं. वहीं सोमवार रात मुंबई में सभी नेता एक ही कार्यक्रम में नजर आए. मौका था एनसीपी (शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी का. इस समारोह में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत देशभर के चुनिंदा नेता शामिल हुए.
शादी का यह भव्य और गरिमामय समारोह मुंबई में आयोजित किया गया था. इसके लिए समारोह स्थल को पारंपरिक भारतीय थीम, खूबसूरत फूलों और सादगीपूर्ण सजावट से सजाया गया था. पारंपरिक मराठा रीति-रिवाजों और आधुनिक भव्यता के सुंदर संगम के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं. इस शादी समारोह में चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया था. निमंत्रित किए गए मेहमानों में परिवार के करीबी सदस्यों के साथ-साथ देश की नामचीन हस्तियां भी शामिल थीं.
पार्टी मुखिया शरद पवार और उनकी बेटी व बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने सभी मेहमानों का स्वागत किया. राजनीति से लेकर व्यापार जगत के दिग्गज नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी ने इस वैवाहिक आयोजन को भव्य बना दिया. दिलचस्प बात ये थी कि समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल व सोनिया-प्रियंका गांधी एक साथ मौजूद थे. इसके बावजूद मीडिया की लाइमलाइट अमित शाह लूट ले गए.
जब पीएम मोदी शादी समारोह में पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर शरद पवार और उनकी पत्नी का अभिवादन किया. शरद पवार ने भी खड़े होकर हाथ जोड़कर अभिवादन का जवाब दिया. इसके बाद उन्होंने समारोह में मौजूद परिवार के सदस्यों और दूसरे मेहमानों से मुलाकात की. बाद में उन्होंने नवदंपत्ति को आशीर्वाद देते हुए उनके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाया.
रेवती सुले, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की नातिन हैं. उनकी मां सुप्रिया सुले और पिता सदानंद सुले हैं. रेवती ने अपनी हायर एजुकेशन विदेश से हासिल की है. अपने नाना और मां के उलट वे राजनीति से दूर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास और उसके सोशल इंपेक्ट से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय हैं. वे विभिन्न सामाजिक पहलों और एनजीओ के जरिए युवाओं से कल्याण से जुड़े काम करती रही हैं.
रेवती सुले का विवाह समीर खट्टर के साथ संपन्न हुआ है. वे एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में सक्रिय हैं. वे अपनी रणनीतिक क्षमता और प्रबंधन कौशल के लिए जाने जाते हैं. दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं.
मुंबई में हुए इस शादी समारोह की सबसे खास बात यह रही कि इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता और विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां साथ नज़र आईं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस विवाह समारोह में नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे. गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस शादी समारोह में शामिल हुए.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस समारोह में पहुंचे. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता भी कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे. विवाह की सभी रस्में पारंपरिक महाराष्ट्रीयन शैली में संपन्न हुईं. शरद पवार और सुप्रिया सुले लगातार सभी मेहमानों का आदर सत्कार करने में लगे रहे.