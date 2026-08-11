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सियासी मतभेद भूल मुंबई में जुटे दिग्गज, सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी

Supriya Sule Daughter Wedding News: सियासी मतभेद भूलकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनेता सोमवार रात को मुंबई में जुटे. मौका एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी की शादी का था. इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए. आमंत्रितों में कई राज्यों के सीएम और उद्योगपति भी शामिल थे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 03:04 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:14 AM IST
सियासी मतभेद भूल मुंबई में जुटे दिग्गज, सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी

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Devinder Kumar

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Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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