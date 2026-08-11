/सियासी मतभेद भूल मुंबई में जुटे दिग्गज, सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी

Supriya Sule Daughter Wedding News in Hindi: इसे आप लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहेंगे कि दिल्ली में जहां संसद सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष के नेता आपस में उलझे हुए हैं. वहीं सोमवार रात मुंबई में सभी नेता एक ही कार्यक्रम में नजर आए. मौका था एनसीपी (शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी का. इस समारोह में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत देशभर के चुनिंदा नेता शामिल हुए.