PM मोदी और अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले- आतंक के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस'

Pulwama Attack: आज 14 फरवरी को पुलवामा हमले में बड़े आतंकी हमले की छठी वर्षगांठ है, जिसे भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है. इस दिन 2019 में देश ने अपने सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक का सामना किया. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमलावर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार जवानों को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि. आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी.'

Homage to the courageous heroes we lost in Pulwama in 2019. The coming generations will never forget their sacrifice and their unwavering dedication to the nation.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2025