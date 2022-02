हिजाब विवाद: ओवैसी का बड़ा बयान, PM मोदी की दाढ़ी और BJP की टोपी को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है. अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लेकर आए हैं.

मुरादाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, 'केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने जोर देकर कहा कि बुर्का, हिजाब और चादर इस्लाम की एक अनिवार्य विशेषता है. अगर संसद में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और बीजेपी नेता दाढ़ी व टोपी के साथ आ सकते हैं तो बच्ची क्लास में हिजाब पहन के जा रही तो आप क्यों रोक रहें. आप उसे पढ़ाई करने दें.'

Moradabad | Kerala HC asserted that burqa, hijab are an essential feature of Islam...If I can comment on PM Modi & BJP donning a beard, skull cap in Parliament, why are you preventing this girl from wearing hijab.Let her study: Asaduddin Owaisi, AIMIM on Karnataka Hijab row (9.2) pic.twitter.com/8Bd3Y2PanJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 9, 2022