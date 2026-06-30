/पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात, होर्मुज स्ट्रेट समेत इन मुद्दों पर की चर्चा

West Asia Crisis: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच फोन पर बातचीत हुई है. इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और आगे की राह के बारे चर्चा की. यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब ईरान और अमेरिका के जारी भीषण जंग को रोकने के लिए इसी महीने की 17 तारीख को 14 बिंदुओं का एक बड़ा शांति समझौते पर बात बनी थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के रुख को फिर से स्पष्ट किया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेविगेशन की आजादी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा करते हुए क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं के बारे में ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की. बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि लगातार प्रयासों से क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी. भारत और दुनिया के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य में आवाजाही की आज़ादी के महत्व को फिर से दोहराया.
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