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पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात, होर्मुज स्ट्रेट समेत इन मुद्दों पर की चर्चा

मंगलवार (30 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच फोन पर वार्ता हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:15 PM IST
पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात, होर्मुज स्ट्रेट समेत इन मुद्दों पर की चर्चा
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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