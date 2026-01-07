Advertisement
trendingNow13066894
Hindi Newsदेशपूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन? क्या भारत-इजरायल बनाएंगे नई रणनीति

पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन? क्या भारत-इजरायल बनाएंगे नई रणनीति

PM Modi-Netanyahu Phone Call: भारतीय पीएम मोदी और इजरायली पीएम  बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार 7 जनवरी 2026 को फोन पर बातचीत हुई. डामाडोल से गुजर रही वैश्विक राजनीति के बीच आखिर यह फोन कॉल क्या संदेश देना चाहती है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 07, 2026, 07:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन? क्या भारत-इजरायल बनाएंगे नई रणनीति

India-Israel Relations: अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया. वहीं चीन और ताइवान के बीच भी इन दिनों तनाव बढ़ा है. अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान हो सकता है. इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. अब सवाल ये है कि दुनियाभर में हो रही हलचल के बीच आखिर क्यों नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन मिलाया है.   

मोदी-नेतन्याहू के बीच बातचीत 

पीएम मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार 7 जनवरी 2026 को काउंडर टेररिज्म और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई. इसके साथ ही पीएम मोदी ने इजरायली पीएम और वहां की जनता को नए साल की शुभकामनाएं भी दीं. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिति को लेकर भी चर्चा की और आतंकवाद के साथ मजबूती से लड़ने की बात भी कही. 

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की मौत, भीड़ से बचने के लिए नहर में लगाई छलांग; पानी में डूबकर गई जान  

Add Zee News as a Preferred Source

 

राजनीतिक उथल-पुथल के बीच क्यों हुई बातचीत? 

बता दें कि नेतन्याहू दिसंबर 2025 में भारत का दौरा करने वाले थे, हालांकि किसी कारणवश उन्हें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी. इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थीं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह तीसरी बार था जब इजरायली पीएम की भारत यात्रा टली थी. माना जा रहा है कि नवंबर 2025 में दिल्ली ब्लास्ट के चलते भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इजरायली पीएम की भारत यात्रा रद्द हुई होगी. वहीं अब दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब वैश्विक राजनीति डामाडोल से गुजर रही है. 

ये भी पढ़ें- 'मादुरो की तरह पीएम मोदी को भी किडनैप करेंगे ट्रंप...', कांग्रेस नेता के इस सवाल से गरमाया माहौल, भाजपा प्रवक्ता ने किया पलटवार 

क्या है इस बातचीत का संकेत? 

बता दें कि भारत और इजरायल के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं. इजरायल हमेशा जरूरत पड़ने पर भारत के साथ खड़ा रहा है. वह लगातार भारत को एडवांस वेपन भी सप्लाई करता रहता है. इतना ही नहीं इजरायल हमेशा से संयुक्त राष्ट्र (UN) समेत कई वैश्विक संस्थानों में खुलकर भारत का समर्थन भी करता रहा है. वैश्विक राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दोनों नेताओं के बीच बातचीत आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने का बड़ा संकेत है. भारत-इजरायल केवल डिफेंस या सिक्योरिटा नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और क्षेत्रीय शांति में भी मिलकर काम कर रहे हैं.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा