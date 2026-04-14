Iran US War: होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल

PM Modi Donald Trump Phone Call: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को करीब 40 घंटे फोन पर बातचीत हुई. दोनों देशों के नेताओं के बीच फोन कॉल ऐसे मौके पर हुई है, जब ट्रंप की ईरान के साथ वार्ता फेल हो चुकी है और उसकी नेवी ने होर्मुज में नाकाबंदी कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संघर्ष-विराम समझौता होने के बाद यह पहली फोन कॉल है. ​​यह बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली.

बातचीत को लेकर क्या बोले सर्जियो गोर?

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ईरान युद्ध और व्यापार को लेकर चर्चा हुई. पीएम मोदी ने फोन कॉल पर ट्रंप से कहा कि 'भारत के लोग आपसे प्यार करते हैं.' गोर ने कहा, 'उन्होंने कुछ देर पहले ही बातचीत की है. राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पीएम मोदी को अपडेट देते हैं. भारत और अमेरिका के बीच बड़ी चीजें हो रही हैं.' इस साल यह दोनों नेताओं के बीच हुई तीसरी बातचीत है. जबकि 28 फरवरी को ईरान से अमेरिका की जंग शुरू होने के बाद से दूसरी. इससे पहले, दोनों नेताओं ने 2 फरवरी को ट्रेड डील की प्रोग्रेस पर ऐलान किया था. इसके बाद क्षेत्र में डेवलपमेंट के रिव्यू को लेकर दोनों की 24 मार्च को बातचीत हुई थी.

Received a call from my friend President Donald Trump. We reviewed the substantial progress achieved in our bilateral cooperation in various sectors. We are committed to further strengthening our Comprehensive Global Strategic Partnership in all areas. We also discussed the… Add Zee News as a Preferred Source — Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026

राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'मेरे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया. हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई अहम प्रगति की समीक्षा की. हम सभी क्षेत्रों में अपनी 'व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया.

ईरान-यूएस के बीच फेल हो गई बातचीत

यह ताजा बातचीत तब हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में करीब 21 घंटे तक चली सीधी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई, जिससे दो हफ्ते से चल रहे नाजुक सीजफायर पर फिर से अनिश्चितता के बादल छा गए हैं. बातचीत बिना किसी सफलता के खत्म हो गई, और दोनों पक्षों ने इस गतिरोध के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बातचीत इसलिए नाकाम रही क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का वादा करने से इनकार कर दिया, जबकि तेहरान ने वॉशिंगटन पर मतभेद के बिंदुओं पर विस्तार से बात किए बिना बातचीत को पटरी से उतारने का आरोप लगाया.