UP सरकार के मंत्रियों के साथ PM मोदी और योगी आदित्यनाथ, हुई अहम बैठक

PM Modi meeting with UP Cabinet: UP सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर यूपी सरकार के तमाम मंत्री बैठक करने के लिए पहुंचे. साथ ही लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी 5 कालिदास मार्ग पहुंचे. वहां पहुंचकर UP सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने अहम बैठक की.

कुछ ऐसा है कार्यक्रम

लगभग 2 घंटे 30 मिनट UP सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी का संवाद और डिनर का कार्यक्रम है. बता दें कि पीएम मोदी करीब 3 घंटे सीएम योगी के घर पर व्यतीत करेंगे. PM मोदी रात 9 बजे तक यूपी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात और डिनर करेंगे. फिर 9.30 बजे अमौसी एयरपोर्ट से दिल्ली निकलेंगे.

दूसरी बार CM आवास पहुंचे PM मोदी

गौरतलब है कि PM मोदी इससे पहले 20 जून 2017 को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे. लेकिन तब राष्ट्रपति चुनाव था और पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं, धर्मगुरुओं को भी CM योगी के आवास पर डिनर के लिए बुलाया था.

