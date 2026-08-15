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लाल किले से PM Modi का बड़ा ऐलान, 'सप्तधारा' से बदलेगी देश की तस्वीर; जानें 7 शक्तियों का मतलब

PM Modi Saptadhara Vision: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराकर नया इतिहास रचा. इस मौके पर उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 'सप्तधारा' का विजन पेश किया. आइए जानते हैं क्या है सप्तधारा की 7 शक्तियां.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:16 AM IST
लाल किले से PM Modi का बड़ा ऐलान, 'सप्तधारा' से बदलेगी देश की तस्वीर; जानें 7 शक्तियों का मतलब
Image Credit: भारत को महाशक्ति बनाने का PM Modi का 7 पॉइंट फॉर्मूला!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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