लाल किले से PM Modi का बड़ा ऐलान, 'सप्तधारा' से बदलेगी देश की तस्वीर; जानें 7 शक्तियों का मतलब

PM Modi Red Fort Speech: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज देश जश्न-ए-आजादी के रंग में डूबा हुआ है. इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराकर नया इतिहास रच दिया है. वे ऐसा करने वाले देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं. लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को 'सप्तधारा' का एक नया महामंत्र भी दिया. अपने 13वें संबोधन में पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति और रक्षा सामर्थ्य पर आधारित 7 प्रमुख स्तंभों का रोडमैप देश के सामने रखा.