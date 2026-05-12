24 घंटे में दूसरी बार…PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है असली चिंता? जानिए पूरा आर्थिक गणित

PM Modi Gold Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की एक रैली में देशवासियों से सात बड़ी अपीलें कीं थी. इनमें एक साल तक सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, विदेश यात्रा टालने, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने और प्राकृतिक खेती अपनाने जैसी बातें शामिल थीं. पीएम की इन अपीलों ने राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.

सरकार का कहना है कि यह कदम देशहित और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जरूरी हैं, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक दबाव का संकेत बता रहा है. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी अचानक लोगों से जीवनशैली बदलने की अपील क्यों कर रहे हैं. आइए विस्तार से समझते हैं पूरा गणित....

1. सोना न खरीदने की अपील क्यों?

प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोने के गहने न खरीदने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी. भारत अपनी जरूरत का करीब 99% सोना विदेशों से आयात करता है. 2025-26 में भारत का गोल्ड इम्पोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया. हालांकि सोने की खरीदी मात्रा पिछले साल की तुलना में कम हुई, लेकिन कीमतों में तेज उछाल के कारण खर्च बढ़ गया. सोने का दाम 76 हजार डॉलर प्रति किलो से बढ़कर करीब 1.52 लाख डॉलर प्रति किलो तक पहुंच चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग सोना कम खरीदते हैं, तो डॉलर की मांग घटेगी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा. यही वजह है कि सरकार इस समय गोल्ड इम्पोर्ट को नियंत्रित करना चाहती है.

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2. पेट्रोल-डीजल और वर्क फ्रॉम होम पर जोर क्यों?

पीएम मोदी ने लोगों से मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करने, कार पूलिंग अपनाने और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की भी अपील की. इसकी बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं.

ईरान संकट और वैश्विक तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतें 72 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 70% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है. भारत के कुल इम्पोर्ट बिल में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 22.4% है. अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो भारत का क्रूड इम्पोर्ट बिल 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, कार पूलिंग से सालाना 38 करोड़ लीटर ईंधन बचाया जा सकता है. इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि तेल कंपनियों पर पड़ने वाला घाटा भी कम होगा.

3. पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती और कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल की अपील क्यों की

प्रधानमंत्री ने किसानों से रासायनिक खाद की खपत 25-50% तक कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की बात कही. भारत यूरिया, DAP और पोटाश जैसी खादों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% DAP और 100% पोटाश विदेशों से खरीदता है. इससे इम्पोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है. साथ ही सरकार किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी देती है. 2026-27 के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकार की चिंता ये भी है कि कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से खाद उत्पादन और आयात दोनों महंगे हो रहे हैं. हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दबाजी में रासायनिक खाद कम करने से खेती की पैदावार प्रभावित हो सकती है.

4. विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग पर रोक की अपील

प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक विदेश घूमने और विदेश में शादी करने जैसी योजनाएं टालने की भी बात कही. सरकार का तर्क है कि विदेश यात्राओं पर भारतीयों का खर्च तेजी से बढ़ा है. टूरिज्म रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में 3.27 करोड़ भारतीय विदेश यात्रा पर गए. इनमें बड़ी संख्या छुट्टियां मनाने और शादियों के लिए विदेश गई. भारतीयों ने 2025-26 में विदेश यात्राओं पर करीब 3.65 लाख करोड़ रुपए खर्च किए. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विदेश घूमने वाले आधे लोग भी देश के भीतर पर्यटन करें, तो हजारों करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में ही बने रहेंगे और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

5. खाने के तेल को लेकर चिंता क्यों?

पीएम मोदी ने खाने के तेल की खपत 10% कम करने की भी अपील की. भारत अपनी जरूरत का करीब 60-65% खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है. 2024-25 में भारत ने 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल आयात किया, जिस पर 1.61 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए. सरकार का मानना है कि यदि लोग तेल की खपत कम करेंगे, तो आयात घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी. साथ ही इससे मोटापा, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है.

6. क्या भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है?

विपक्ष ने पीएम मोदी की अपीलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने कहा कि 12 साल बाद जनता को यह बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं. वहीं अखिलेश यादव ने चुनावों के दौरान नेताओं की खर्चीली यात्राओं पर सवाल उठाए. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन इसे आर्थिक संकट कहना जल्दबाजी होगी. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मई 2026 में घटकर 690.69 बिलियन डॉलर रह गया, जो फरवरी के मुकाबले काफी कम है.

फिर RBI खुद सोना क्यों खरीद रहा?

दिलचस्प बात यह है कि जहां सरकार आम लोगों से सोना न खरीदने की अपील कर रही है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है. अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच RBI ने 104 टन से ज्यादा सोना खरीदा. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह रणनीति डॉलर पर निर्भरता कम करने और वैश्विक अस्थिरता के समय आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपनाई जा रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कई देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सोने में बदलना शुरू कर दिया है. यानी सरकार की अपीलों का मकसद घबराहट फैलाना नहीं, बल्कि बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच विदेशी मुद्रा बचाने और घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है.