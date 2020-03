Coronavirus: पीएम मोदी की जनता से सहयोग की अपील, जारी किया पीएम केयर्स फंड का अकाउंट नंबर

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से मदद की अपील की है. पीएम मोदी ने लोगों से 'पीएम केयर्स फंड' में सहयोग देने की अपील की है. पीएम ने कहा कि आपका सहयोग स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा. पीएम ने पीएम केयर्स फंड का अकाउंट नंबर भी जारी किया.

पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "भारत के स्वस्थ निर्माण के लिए आपातकालीन फंड की स्थापना की गई है. सभी लोग इस फंड में अपना अंशदान कर सकते हैं. लोगों से मेरी अपील है कि वे पीएम केयर्स फंड में अपना सहयोग दें. पीएम केयर्स फंड छोटा से छोटा फंड अंशदान स्वीकार करता है. यह आपदा प्रबंधन क्षमता को और मजबूती प्रदान करेगा."

The PM-CARES Fund accepts micro- donations too. It will strengthen disaster management capacities and encourage research on protecting citizens.

Let us leave no stone unturned to make India healthier and more prosperous for our future generations. pic.twitter.com/BVm7q19R52

— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2020