'चाय बागान के लोगों को सम्मानित करके लगा जैसे अपना कर्ज चुका रहा हूं...', असम को बड़ी सौगात देने के बाद बोले पीएम मोदी

PM Modi Assam Visit: चुनावी राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए हैं. पीएम मोदी ने राज्य के लिए कई नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. अपने एक आयोजन में बीते 11 सालों में केंद्र सरकार द्वारा न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट के सामूहिक विकास के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'आज का दिन मेरे लिए, अपने चाय बागान के श्रमिकों को सम्मानित करना एक तरह से अपना कर्ज चुकाने जैसा है'.

पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'आप लोग चाय के बागानों में काम करते थे. चाय की पत्तियां दूर गुजरात में मेरे गांव तक आती थीं. उसी चाय को बेचकर मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, कि देशवासियों की सेवा कर रहा हूं. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं'.

ऐसा लगा अपना कर्ज चुका रहा हूं: पीएम मोदी

#WATCH Guwahati, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "For me, honouring the workers of my tea garden is like repaying a debt of my own. You used to work in the tea gardens; those tea leaves would travel all the way to my village in far-off Gujarat, and it was by selling… pic.twitter.com/TO8KwQImAN Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) March 13, 2026

कांग्रेस पर हमला

पीएम मोदी ने शुक्रवार को कई आयोजनों में शिरकत की. विधानसभा चुनाव से पहले असम के कोकराझार जिले में 4,570 करोड़ रुपये से ज़्यादा की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया. दरअसल खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी कोकराझार नहीं पहुंच सके. इसलिए पीएम मोदी ने गुवाहाटी से कोकराझार के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाली शांति सुनिश्चित की, जबकि कांग्रेस ने 'स्वार्थी हितों' के लिए कई समझौते किए. पीएम मोदी ने कहा कि कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था.

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असम की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कोकराझार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'हमने वो मुश्किल समय देखा है, जब इन पहाड़ियों में बम-बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी. आज वो तस्वीर तेजी से बदल रही है. आज बोडोलैंड भी शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है. आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है.' पीएम मोदी इससे पहले अपने लगभग हर दौरे में विकास के नक्शे पर असम के पिछड़ने की वजह कांग्रेस को बता चुके हैं.

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पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'बीजेपी-एनडीए की डबल इंजन सरकार असम की विरासत के संरक्षण और असम के सतत विकास के लिए काम कर रही है. इस कार्यक्रम में ही क्षेत्रीय के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ. इसमें से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है.

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