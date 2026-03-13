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Hindi Newsदेशचाय बागान के लोगों को सम्मानित करके लगा जैसे अपना कर्ज चुका रहा हूं..., असम को बड़ी सौगात देने के बाद बोले पीएम मोदी

'चाय बागान के लोगों को सम्मानित करके लगा जैसे अपना कर्ज चुका रहा हूं...', असम को बड़ी सौगात देने के बाद बोले पीएम मोदी

Guwahati news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी में कई कार्यक्रमों में शिरकत की. चुनावी राज्य में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने खराब मौसम के चलते कोकराझार के लोगों को गुवाहाटी से संबोधित किया. उन्होंने कोकराझार के साथ बोडोलैंड में अशांति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:03 PM IST
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PM Modi image video grab : ANI
PM Modi image video grab : ANI

PM Modi Assam Visit: चुनावी राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए हैं. पीएम मोदी ने राज्य के लिए कई नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. अपने एक आयोजन में बीते 11 सालों में केंद्र सरकार द्वारा न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट के सामूहिक विकास के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'आज का दिन मेरे लिए, अपने चाय बागान के श्रमिकों को सम्मानित करना एक तरह से अपना कर्ज चुकाने जैसा है'.

पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'आप लोग चाय के बागानों में काम करते थे. चाय की पत्तियां दूर गुजरात में मेरे गांव तक आती थीं. उसी चाय को बेचकर मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, कि देशवासियों की सेवा कर रहा हूं. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं'.

ऐसा लगा अपना कर्ज चुका रहा हूं: पीएम मोदी

कांग्रेस पर हमला

पीएम मोदी ने शुक्रवार को कई आयोजनों में शिरकत की. विधानसभा चुनाव से पहले असम के कोकराझार जिले में 4,570 करोड़ रुपये से ज़्यादा की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया. दरअसल खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी कोकराझार नहीं पहुंच सके. इसलिए पीएम मोदी ने गुवाहाटी से कोकराझार के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाली शांति सुनिश्चित की, जबकि कांग्रेस ने 'स्वार्थी हितों' के लिए कई समझौते किए. पीएम मोदी ने कहा कि कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था.

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असम की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कोकराझार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'हमने वो मुश्किल समय देखा है, जब इन पहाड़ियों में बम-बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी. आज वो तस्वीर तेजी से बदल रही है. आज बोडोलैंड भी शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है. आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है.' पीएम मोदी इससे पहले अपने लगभग हर दौरे में विकास के नक्शे पर असम के पिछड़ने की वजह कांग्रेस को बता चुके हैं.

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पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'बीजेपी-एनडीए की डबल इंजन सरकार असम की विरासत के संरक्षण और असम के सतत विकास के लिए काम कर रही है. इस कार्यक्रम में ही क्षेत्रीय के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ. इसमें से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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