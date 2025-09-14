'अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए...', असम में पीएम मोदी की हुंकार, जनता से की ये खास अपील

PM Modi Assam Visit: पीएम मोदी इन दिनों पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर हैं. आज रविवार 14 सितंबर 2025 को वह असम पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दरांग में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. पीएम ने इस मौके पर गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट और दरांग मेडिकल कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इसके अलावा उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया. चलिए जानते हैं पीएम मोदी की संबोधन से जुड़ी कुछ खास बातें.

दरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा,' भारत रत्न सुधाकंठा भूपेन हजारिका जी का जन्मदिन हम पहले ही मना चुके हैं. कल मुझे उनके सम्मान में आयोजित एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला. मुख्यमंत्री जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का एक वीडियो दिखाया और इसे देखकर मुझे बेहद दुख हुआ. जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत, असम के गौरव, भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया था. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं. साल 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था वो उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी नहीं भरे हैं.'



पीएम मोदी ने कहा,' ये कांग्रेस वाले मुझे कितनी ही गालियां दे मैं भगवान शिव का भक्त हूं. सारा जहर निकाल लेता हूं, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. आप लोग मुझे बताएं कि क्या भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित करने का मेरा फैसला सही है या गलत? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए किया गया अपमान सही है या गलत? ' असम की सराहना करते हुए पीएम ने कहा,'आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है और असम भी सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है.' पीएम ने कहा कि सरकार और असम वासियों की मिली कोशिश से आज असम देश-दुनिया में धूम मचा रहा है. भाजपा की डबल इंजन सरकार असम की संस्कृति की रक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. पीएम ने कहा,' साथियों भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है.' पीएम ने जनता से कहा,' मेरे लिए तो जनता-जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो और कहां निकलेगी. यही मेरे मालिक हैं, यही मेरे पूजनीय हैं, यही मेरा रिमोट कंट्रोल हैं और कोई मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है. 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल हैं.' असम से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा,' पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर ध्यान देने से व्यवसायों को मदद मिली, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक असम पर शासन किया लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 पुल बनाए, जबकि हमने पिछले 10 सालों में 6 पुल बनाए.' पीएम मोदी ने जनसभा से कहा,' इस मंच से लगभग 6,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है. हमारी डबल इंजन सरकार असम को कनेक्टिविटी और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के केंद्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है. ये परियोजनाएं इस विजन को प्राप्त करने के प्रति हमारे समर्पण को और सुदृढ़ करेंगी.पूरा देश आज एकजुट होकर, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है. विशेषकर हमारे युवा साथी. उनके लिए विकसित भारत एक सपना भी है और संकल्प भी. इस संकल्प की पूर्ति में हमारे उत्तर पूर्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं. अब 21वीं सदी का अगला भाग पूर्व का है, उत्तर पूर्व का है.' GST की दरें कम करने को लेकर पीएम ने कहा,' अब GST में अगली पीढ़ी के सुधार होंगे. मैं आज यह खुशखबरी लेकर आपके सामने आया हूं. आज से ठीक नौ दिन बाद नवरात्रि के पहले दिन GST की दरों में उल्लेखनीय कमी की जाएगी. इससे देश के हर परिवार को लाभ होगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी.' पीएम मोदी ने जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की और कहा कि सभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वदेशी सामान खरीदें. इस दौरान उन्होंने कहा,' कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने के बदले पाकिस्तान की तरफ से पाले गए आतंकवादियों का समर्थन करती है. कांग्रेस घुसपैठियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को संरक्षण देती है.' पीएम ने कहा,' अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस ऐसी विचारधारा से जुड़ती है, जो भारत विरोधी है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही देखने को मिला. पाकिस्तान के कोने-कोने में आतंकवादियों के सरगनाओं को खत्म किया गया, लेकिन कांग्रेस भारतीय सेना के बदले पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी रही. हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय कांग्रेस पार्टी के लोग आतंकवादियों को पालने वालों के एजेंडे को बढ़ावा देते हैं. पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है. इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सावधान रहना होगा. आज कांग्रेस आक्रांताओं और देशद्रोहियों की बहुत बड़ी संरक्षक बन गई है.' असम में घुसपैठियों को लेकर पीएम ने कहा,'पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में किसानों की जमीन और धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण किया गया था. भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार बनने के बाद से हमने उन गलतियों को सुधारना और अवैध दावों को हटाना शुरू कर दिया है. असम में घुसपैठियों से लाखों एकड़ जमीन वापस ली गई है.' पीएम ने आगे कहा,'भाजपा का मकसद देश को घुसपैठियों से बचाना और उसकी अखंडता को बहाल करना है. मैं उन राजनेताओं को चुनौती देता हूं, जो घुसपैठियों का बचाव करते हैं कि वे आगे आएं और इस मुद्दे का सामना करें. वे दिखाएं कि हमने घुसपैठियों को हटाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनकी तुलना में उन्होंने क्या प्रयास किए हैं. घुसपैठियों को पनाह देने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी. देश उन्हें माफ नहीं करेगा.'