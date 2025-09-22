आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन PM मोदी ने GST दिया खास संदेश
Advertisement
trendingNow12931987
Hindi Newsदेश

आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन PM मोदी ने GST दिया खास संदेश

GST Savings Festival: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वदेशी के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि नवरात्रि के इस त्योहार ने स्वदेशी के मंत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

GST Savings Festival: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा नवरात्रि के पावन अवसर पर स्वदेशी के मंत्र को नई ऊर्जा मिली है. उन्होंने नागरिकों से एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया. इस नवरात्रि को बेहद खास बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह त्योहार जीएसटी (GST) बचत महोत्सव के साथ मेल खाता है जो भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के विचार को और बढ़ावा देगा.

 स्वदेशी के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने दिया जोर

X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस बार नवरात्रि का यह पावन अवसर बेहद खास है. जीएसटी बचत महोत्सव के साथ-साथ इस दौरान स्वदेशी के मंत्र को भी नई ऊर्जा मिलने वाली है. आइए, हम सब मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास करें. पीएम मोदी ने नागरिकों से घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने में एकजुट होने की अपील की और जोर देकर कहा कि स्वदेशी न केवल एक आर्थिक आंदोलन है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

बता दें, एक दिन पहले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती से नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा, जिससे घर, वाहन और उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा किफायती होंगी. उन्होंने कहा था कि जीएसटी की कम दरों से घर, वाहन और घरेलू सामान जैसी जरूरी चीजों की लागत कम होगी, जिससे देशव्यापी 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरुआत हो रही है. उन्होंने इन सुधारों को आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि जीएसटी की कम दरों से नागरिकों के लिए अपने सपनों को पूरा करना आसान हो जाएगा चाहे वह घर बनाना हो, टीवी या रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, या स्कूटर, बाइक या कार खरीदना हो अब सब कम खर्चीला होगा. 

पीएम मोदी ने आगे कहा था कि ज्यादातर होटल के कमरों पर जीएसटी कम होने से यात्रा भी ज्यादा किफायती हो जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधारों के प्रति दुकानदारों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा था कि वे जीएसटी में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि के शुभारम्भ पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा था कि नवरात्रि के पहले दिन से ही देश आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

GST Savings Festival

Trending news

भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;