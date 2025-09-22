आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन PM मोदी ने GST दिया खास संदेश

GST Savings Festival: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा नवरात्रि के पावन अवसर पर स्वदेशी के मंत्र को नई ऊर्जा मिली है. उन्होंने नागरिकों से एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया. इस नवरात्रि को बेहद खास बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह त्योहार जीएसटी (GST) बचत महोत्सव के साथ मेल खाता है जो भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के विचार को और बढ़ावा देगा.

स्वदेशी के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने दिया जोर

X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस बार नवरात्रि का यह पावन अवसर बेहद खास है. जीएसटी बचत महोत्सव के साथ-साथ इस दौरान स्वदेशी के मंत्र को भी नई ऊर्जा मिलने वाली है. आइए, हम सब मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास करें. पीएम मोदी ने नागरिकों से घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने में एकजुट होने की अपील की और जोर देकर कहा कि स्वदेशी न केवल एक आर्थिक आंदोलन है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम भी है.

इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है। GST बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। — Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025

बता दें, एक दिन पहले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती से नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा, जिससे घर, वाहन और उपभोक्ता वस्तुएं ज्यादा किफायती होंगी. उन्होंने कहा था कि जीएसटी की कम दरों से घर, वाहन और घरेलू सामान जैसी जरूरी चीजों की लागत कम होगी, जिससे देशव्यापी 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरुआत हो रही है. उन्होंने इन सुधारों को आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि जीएसटी की कम दरों से नागरिकों के लिए अपने सपनों को पूरा करना आसान हो जाएगा चाहे वह घर बनाना हो, टीवी या रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, या स्कूटर, बाइक या कार खरीदना हो अब सब कम खर्चीला होगा.

पीएम मोदी ने आगे कहा था कि ज्यादातर होटल के कमरों पर जीएसटी कम होने से यात्रा भी ज्यादा किफायती हो जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधारों के प्रति दुकानदारों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा था कि वे जीएसटी में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि के शुभारम्भ पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा था कि नवरात्रि के पहले दिन से ही देश आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है.