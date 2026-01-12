'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ, बोले- आपसे मुझे मिलती है ताकत

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर संभाले हुए हैं. 2047 तक का सफर, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है. यह वह समय है जो आपकी ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा. यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है.
Trending Photos
दिल्ली विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जब मैंने पहली बार सीएम के तौर पर शपथ ली थी, तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे. 2014 में, जब मैंने पीएम के तौर पर शपथ ली, तो आप में से ज़्यादातर लोग बच्चे रहे होंगे. लेकिन सीएम और पीएम के तौर पर, मैंने हमेशा युवा पीढ़ी पर भरोसा किया है. आपकी काबिलियत, टैलेंट और एनर्जी मुझे भी एनर्जी देती है.' विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर संभाले हुए हैं. 2047 तक का सफर, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है. यह वह समय है जो आपकी ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा. यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है. आपकी काबिलियत भारत की काबिलियत बनेगी. आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी...'
(यह एक ब्रेकिंग न्यूज है इसे अपडेट किया जा रहा है)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.