Advertisement
trendingNow13072229
Hindi Newsदेशविकसित भारत की डोर आपके हाथ..., PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ, बोले- आपसे मुझे मिलती है ताकत

'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ, बोले- आपसे मुझे मिलती है ताकत

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर संभाले हुए हैं. 2047 तक का सफर, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है. यह वह समय है जो आपकी ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा. यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ, बोले- आपसे मुझे मिलती है ताकत

दिल्ली विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जब मैंने पहली बार सीएम के तौर पर शपथ ली थी, तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे. 2014 में, जब मैंने पीएम के तौर पर शपथ ली, तो आप में से ज़्यादातर लोग बच्चे रहे होंगे. लेकिन सीएम और पीएम के तौर पर, मैंने हमेशा युवा पीढ़ी पर भरोसा किया है. आपकी काबिलियत, टैलेंट और एनर्जी मुझे भी एनर्जी देती है.' विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर संभाले हुए हैं. 2047 तक का सफर, जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है. यह वह समय है जो आपकी ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा. यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है. आपकी काबिलियत भारत की काबिलियत बनेगी. आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी...'

(यह एक ब्रेकिंग न्यूज है इसे अपडेट किया जा रहा है)

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PM ModiDelhi

Trending news

'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
PM Modi
'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल