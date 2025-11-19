Advertisement
trendingNow13010348
Hindi Newsदेश

जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर; देखें दिलचस्प Video

PM Modi Coimbatore Visit: तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भावनात्मक पक्ष फिर देखने को मिला. कार्यक्रम में मौजूद दो बच्चियों द्वारा दिखाए गए पोस्टर को उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से मंगवाने का अनुरोध किया. पोस्टर प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चियों से कहा कि वे उनके संदेश को गंभीरता से लेंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

PM Kisan Samman Nidhi: तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी का एक भावनात्मक रूप फिर देखने को मिला. बता दें, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दो बच्चियों द्वारा दिखाए गए पोस्टर को सुरक्षाकर्मियों से मंगवाने का पीएम मोदी ने आग्रह किया. पोस्टर प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनके संदेश को बहुत गंभीरता से लेंगे.

fallback

बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया है और कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है. पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त लाभार्थियों को जारी करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती उनके दिल के बहुत करीब है. पीएम-किसान सम्मान निधि के नौ करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई. पीएम मोदी ने कहा कि मैं तमिलनाडु के सभी किसानों को इस अद्भुत दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मैं प्रदर्शनी देख रहा था. मुझे कई किसानों से बात करने का अवसर मिला. किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, पीएचडी की है और फिर खेती कर रहा है, कोई नासा छोड़कर खेती कर रहा है, वे कई युवाओं को तैयार कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं. मैं इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं, अगर मैं यहां इस कार्यक्रम में नहीं आया होता तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ खो देता.

Add Zee News as a Preferred Source

. मैं किसानों के साहस को सलाम करता हूं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं तमिलनाडु के किसानों के साहस को सलाम करता हूं, मैं बदलाव को स्वीकार करने की उनकी ताकत को सलाम करता हूं. प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की कृषि में कई बड़े परिवर्तन होंगे. उन्होंने कहा कि भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है. हमारी जैव विविधता एक नया आकार ले रही है, देश के युवा कृषि को एक आधुनिक, व्यापक अवसर के रूप में देख रहे हैं. इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

PM Kisan Samman Nidhi

Trending news

जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर; देखें दिलचस्प Video
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर; देखें दिलचस्प Video
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!