जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर; देखें दिलचस्प Video

PM Modi Coimbatore Visit: तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भावनात्मक पक्ष फिर देखने को मिला. कार्यक्रम में मौजूद दो बच्चियों द्वारा दिखाए गए पोस्टर को उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से मंगवाने का अनुरोध किया. पोस्टर प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चियों से कहा कि वे उनके संदेश को गंभीरता से लेंगे.
PM Kisan Samman Nidhi: तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी का एक भावनात्मक रूप फिर देखने को मिला. बता दें, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दो बच्चियों द्वारा दिखाए गए पोस्टर को सुरक्षाकर्मियों से मंगवाने का पीएम मोदी ने आग्रह किया. पोस्टर प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनके संदेश को बहुत गंभीरता से लेंगे.
बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया है और कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है. पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त लाभार्थियों को जारी करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती उनके दिल के बहुत करीब है. पीएम-किसान सम्मान निधि के नौ करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई. पीएम मोदी ने कहा कि मैं तमिलनाडु के सभी किसानों को इस अद्भुत दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मैं प्रदर्शनी देख रहा था. मुझे कई किसानों से बात करने का अवसर मिला. किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, पीएचडी की है और फिर खेती कर रहा है, कोई नासा छोड़कर खेती कर रहा है, वे कई युवाओं को तैयार कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं. मैं इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं, अगर मैं यहां इस कार्यक्रम में नहीं आया होता तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ खो देता.
. मैं किसानों के साहस को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं तमिलनाडु के किसानों के साहस को सलाम करता हूं, मैं बदलाव को स्वीकार करने की उनकी ताकत को सलाम करता हूं. प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की कृषि में कई बड़े परिवर्तन होंगे. उन्होंने कहा कि भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है. हमारी जैव विविधता एक नया आकार ले रही है, देश के युवा कृषि को एक आधुनिक, व्यापक अवसर के रूप में देख रहे हैं. इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
