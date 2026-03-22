सियासत के अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने पीएम मोदी, अबतक नहीं मिली एक भी शिकस्त; 25 सालों से लगातार सत्ता में

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है. वे देश में किसी भी चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुखिया बन गए हैं. इसके साथ ही, PM मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को भी पीछे छोड़ दिया है. चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 8,930 दिनों तक पद संभाला था. अब पीएम मोदी ने सरकार के प्रमुख के तौर पर 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं. इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल शामिल है. इस तरह, पीएम मोदी नेतृत्व की भूमिका में अपना 25वां साल पूरा कर रहे हैं.
इस उपलब्धि को एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. यह दशकों की लगातार जनसेवा और उच्चतम स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को दर्शाती है. अपने करियर के दौरान PM मोदी ने कई उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाए हैं. इनमें गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड और मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा अनुभव रखने वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड शामिल है. वे भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री भी हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है. पीएम मोदी ने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की है. यह उपलब्धि उनकी राजनीतिक दीर्घायु और लगातार मिल रहे जनसमर्थन को रेखांकित करती है.
PM मोदी ने सबसे पहले 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था. वे 21 मई, 2014 तक इस भूमिका में बने रहे. राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले उन्होंने 13 साल से भी ज़्यादा समय तक राज्य का नेतृत्व किया. 26 मई, 2014 को उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही वे लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता बन गए. बाद में, वे ऐसे पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने कार्यकाल के दो पूरे टर्म पूरे किए और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की.
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अलावा, PM मोदी ने इस साल कई अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव भी पार किए हैं, खासकर डिजिटल क्षेत्र में. इसी महीने की शुरुआत में, उनके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या 30 मिलियन (3 करोड़) तक पहु्ंच गई. इससे इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक के तौर पर उनकी स्थिति और मजबूत हुई है. इसके साथ ही, सब्सक्राइबर्स की संख्या के मामले में वे मौजूदा और पूर्व दोनों तरह के सरकार प्रमुखों में सबसे आगे हैं. वे अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हस्तियों से काफी आगे चल रहे हैं.
गुजरात के मुख्यमंत्री बने (7 अक्टूबर)
राज्य की कमान संभाली, संगठन से सीधे प्रशासन में एंट्री
लगातार 3 बार मुख्यमंत्री
राज्य में लगातार चुनाव जीत, राजनीतिक पकड़ मजबूत
भारत के प्रधानमंत्री बने (26 मई)
पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गैर-कांग्रेस सरकार
दूसरी बार प्रचंड जीत
और बड़े जनादेश के साथ सत्ता में वापसी
तीसरी बार लगातार जीत
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता
8931 दिन पूरे
देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित नेता
फरवरी में, PM मोदी ने Instagram पर भी 100 मिलियन (10 करोड़) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया. इसके साथ ही वे इस प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले मौजूदा समय में दुनिया के पहले नेता बन गए. 2014 में Instagram से जुड़ने के बाद से वैश्विक नेताओं के बीच उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ी है और अब यह सबसे ज्यादा सक्रिय और व्यापक रूप से फॉलो किए जाने वाले अकाउंट्स में से एक बन गई है. यह भारत और अंतरराष्ट्रीय, दोनों जगहों पर दर्शकों से जुड़ने की उनकी लगातार जारी रणनीति को दिखाता है. इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी उनके 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं. X पर PM मोदी के 106.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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