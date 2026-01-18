'बंगाल की जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', पीएम मोदी ने भरी हुंकार; सिंगूर में बोले- घुसपैठियों को उनके घर भेजना होगा

PM Modi in Bengal: हाल में ही बिहार विधानसभा, केरल और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है. इसके बाद बीजेपी मिशन बंगाल में जुट गई है. इस कड़ी में पीएम मोदी आज हुगली जिले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिंगूर में अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने दो अलग-अलग जनसभाओं को भी संबोधित किया.

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना भी साधा. पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है और केंद्र सरकार के इस दिशा में लगातार काम कर रही है. पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता से टीएमसी दुश्मनी निकाल रही है और केंद्र की योजनाओं से उन्हें विंचित रख रही है.

'BJP ने बिहार के जंगलराज को रोका'

Add Zee News as a Preferred Source

सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी-अभी भाजपा और NDA ने बिहार में जंगलराज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी TMC के महा-जंगलराज को विदा करने के लिए तैयार है। हुगली और वंदे मातरम् का रिश्ता तो और भी विशेष है। कहते हैं कि यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम् को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। जिस प्रकार वंदे मातरम् आजादी का उद्घोष बना था। उसी तरह हमें वंदे मातरम् को पश्चिम बंगाल और भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है।

पीएम ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार के प्रयासों के कारण बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को UNESCO में कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी मिल है. पीएम ने कहा कि मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, किसानों, माताओं-बहनों की हर संभव सेवा करूं, लेकिन यहां की TMC सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। TMC तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है! TMC यहां के नौजवानों, यहां की माताओं-बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए है।

दिल्ली के लोगों ने बीजेपी पर जताया भरोसा

पीएम मोदी ने कहा, "विकास के काम में रुकावट डालने वाली हर सरकार को अब देश का जागरूक मतदाता लगातार सजा दे रहा है। दिल्ली प्रदेश में भी एक ऐसी ही सरकार थी, जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। इसलिए, दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है।"

'टीएमसी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं'

पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है. प्रधानमंत्री ने कहा,"टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं-बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे-बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक यहां TMC के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए, आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। "

'देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही टीएमसी'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए, यहां के नौजवानों को ख़ासतौर पर बहुत सावधान रहना है। TMC यहां घुसपैठियों को भांति-भांति की सुविधाएं देती है, उन्हें बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिये, TMC को घुसपैठिए इसलिए पसंद हैं, क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए TMC किसी भी हद तक जा सकती है।"

यह भी पढ़ें: मुंबई का मेयर कौन होगा? सस्पेंस बढ़ा, शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई; उद्धव ठाकरे ने भी जताई उम्मीद

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव में ऐतिहासिक जीत, फिर भी नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दे दी मात?