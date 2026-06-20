/किसान, युद्धपोत और योग... बंगाल दौरे से PM मोदी कौन से बड़े राजनीतिक संदेश देने जा रहे हैं?

PM Modi: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सुवेंदु सरकार लगातार लोगों के दिलों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है. भाजपा सरकार आते ही अपराधियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है. भाजपा के लिहाज से बंगाल बहुत जरूरी था, आज पीएम मोदी भी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ही पीएम किसान सम्मान निधि जारी करेंगे. इतना नहीं पीएम योग दिवस और युद्धपोत को देश को समर्थित करेंगे, पीएम के इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या है
पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा किसानों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम है. पीएम मोदी यहां से कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगे. पीएम यहां से फसल बीमा योजना, एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत करेंगे. इसके जरिए किसानों टिकाऊ खेती के साथ-साथ आधुनिक तकनीक में भी काफी ज्यादा सहायता मिलेगी.
पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल से ही पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इससे देशभर के 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा. रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 45 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जाएगी. किसान सम्मान निधि के जरिए पीएम मोदी पीएम बंगाल के किसानों को एक मैसेज देंगे कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार उनके लिए हमेशा खड़ी है.
PM मोदी के दौरे की सबसे खास चीज ये है कि पीएम मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. ये तीनों युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण पेश करते हैं. इन तीन युद्धपोतों में इनमें आईएनएस दुनागिरि, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय शामिल है.
अगर हम आईएनएस दुनागिरि की बात करें तो यह एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है. जबकि, आईएनएस संशोधक एक सर्वेक्षण पोत (लार्ज) है, इसके अलावा आईएनएस अग्रय पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता वाला शैलो वॉटर क्राफ्ट है. बंगाल की धरती से इन तीनों युद्धपोत को सौंपकर पीएम मोदी बड़ा मैसेज देंगे. इसके अलावा पीएम हावड़ा जिले में संकराइल-संतरागाछी लिंक लाइन परियोजना समेत लगभग 590 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.
पीएम मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर 21 जून को कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे. साथ ही साथ पीएम हजारों योग साधकों के साथ योग में शामिल होंगे. पश्चिम बंगाल की बात करें, तो बंगाल पहली बार देश के मुख्य योग दिवस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा. यह कार्यक्रम कोलकाता के मशहूर रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा.
किसान, युद्धपोत और योग के जरिए पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों में अपनी और पैठ बनाने की कोशिश करेंगे. पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि जारी करके पीएम किसानों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि सरकार का फोकस पश्चिम बंगाल के किसानों पर है. जबकि, कई योजनाओं के जरिए भी पीएम बंगाल के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे.