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किसान, युद्धपोत और योग... बंगाल दौरे से PM मोदी कौन से बड़े राजनीतिक संदेश देने जा रहे हैं?

PM Modi: पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे. यहां पर पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे, इसके अलावा पीएम योग दिवस में भी शामिल होंगे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:53 AM IST
किसान, युद्धपोत और योग... बंगाल दौरे से PM मोदी कौन से बड़े राजनीतिक संदेश देने जा रहे हैं?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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