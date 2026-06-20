/किसान, युद्धपोत और योग... बंगाल दौरे से PM मोदी कौन से बड़े राजनीतिक संदेश देने जा रहे हैं?

PM Modi: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सुवेंदु सरकार लगातार लोगों के दिलों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है. भाजपा सरकार आते ही अपराधियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है. भाजपा के लिहाज से बंगाल बहुत जरूरी था, आज पीएम मोदी भी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ही पीएम किसान सम्मान निधि जारी करेंगे. इतना नहीं पीएम योग दिवस और युद्धपोत को देश को समर्थित करेंगे, पीएम के इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या है