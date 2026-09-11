'इकोनॉमिक्स की ट्रेन दोगुनी स्पीड से...', भारत मंडपम से PM मोदी ने दुनिया को दिखाया BRICS और भारत का दम

दिल्ली का भारत मंडपम इन दिनों ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से काफी अहम बना हुआ है. BRICS सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने भी सबका ध्यान खींचा. दोनों नेताओं के बीच हुई बाइलेटरल मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. मोदी और पुतिन की यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक तक सीमित नहीं रही. दोनों देशों के रिश्तों को आगे किस दिशा में ले जाना है, इसे लेकर भी इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए देश के सामने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है.
पीएम मोदी ने कहा, 'आज, ब्रिक्स समूह अलग-अलग महाद्वीपों में फैले देशों का एक परिवार है; ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी दुनिया की आबादी में 50%, ग्लोबल GDP में 40% और ग्लोबल व्यापार में 25% से ज़्यादा है. इसके अलावा, इन सालों में इन देशों की कुल GDP लगभग साढ़े चार गुना बढ़ गई है. इकोनॉमिक्स की ट्रेन दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी स्पीड से चल रही है. ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए जरूरी सेंटर भारत में हैं, जमीनी स्तर से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तक. हमारे देश में इनोवेशन के नए मौके आ रहे हैं, जो स्केल, स्पीड और ऑप्टिमाइज़ेशन ले रहे हैं, जो हमारे बीच साफ़ तौर पर दिख रहे हैं. यह फॉर्म भारत में अब तक का सबसे बड़ा ब्रिज बिज़नेस फॉर्म है. दोस्तों, भारत की ब्रिटिश प्रेसीडेंसी बिल्डिंग रेजिलिएंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी की टीम है. पिछले 12 सालों में, भारत के इस मंत्र का इस्तेमाल हमारी इकोनॉमी को बदलने के लिए किया गया है.
पीएम मोदी ने आगे कहा, 'मज़बूती और लचीलेपन के मामले में, भारत ने अपनी सप्लाई चेन-जो एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक के सेक्टर में फैली हैं, को ज़्यादा विविध और भरोसेमंद बनाया है. इसी मज़बूती का नतीजा है कि भारत ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भी विकास और स्थिरता का भरोसा देता है. हम तेज़ी से अपने रोड, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही शिपबिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे रणनीतिक सेक्टर में नई क्षमताएँ भी विकसित कर रहे हैं. इन क्षेत्रों में भारत ग्लोबल बिज़नेस के लिए नए अवसरों के केंद्र के रूप में उभर रहा है. 'मेक इन इंडिया,' 'इनोवेट इन इंडिया,' और 'स्केल फॉर द वर्ल्ड' के मंत्रों के साथ, देश में इस समय स्टार्टअप क्रांति चल रही है.
2,00,000 से ज़्यादा स्टार्टअप और 120 से ज़्यादा यूनिकॉर्न के साथ, भारत समाधानों के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर रहा है. हमारे स्टार्टअप शिक्षा और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर में बदलाव ला रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं; इसके जरिए, हमारा मकसद वर्ल्ड-क्लास इनोवेशन को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है. भारत की इनोवेशन कहानी की एक और खास बात है 'बड़ी आबादी के स्तर पर इनोवेशन'-इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), जो इतने बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल समावेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने को बढ़ावा देता है.
आज दुनिया के 50% रियल-टाइम पेमेंट इसी टेक्नोलॉजी से होते हैं और हमने इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को इस डिजिटल लेयर पर नए सॉल्यूशन बनाने के लिए एक ओपन इकोसिस्टम दिया है. हमें गर्व है कि कई देश इस भारतीय इकोसिस्टम को अपना रहे हैं और इस अनुभव का इस्तेमाल करके अपने लिए नए सॉल्यूशन बना रहे हैं. जहां दुनिया भर में व्यापार की रुकावटें बढ़ रही हैं, वहीं भारत ने आर्थिक विकास पर ध्यान दिया है; 2014 से हमने लगभग 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. रुकावटों को कम करने और बिजनेस के मौकों को बढ़ाने के लिए, हमने अपनी अध्यक्षता में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया कॉर्पोरेट नेटवर्क बनाया है.
आप सभी मौजूदा फ्रेमवर्क-जैसे कि इनक्यूबेटर नेटवर्क और स्टार्टअप इनोवेशन फंड का फायदा उठा सकते हैं, जिन्हें SMEs को मार्केट और फाइनेंस से जोड़ने के लिए बनाया गया है. इसके अलावा, इन्वेस्टमेंट और टैलेंट का आदान-प्रदान, और साथ ही ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ, तभी आगे बढ़ सकती है जब सप्लाई रूट खुले रहें और रुकावटें हटाई जाएं. भारत नेविगेशन की आजादी और सुरक्षा का पुरजोर समर्थन करता है. हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि महिला उद्यमी हमारी विकास यात्रा का नेतृत्व करें, और हमें भारत में आयोजित बैठक में शामिल होकर खुशी हुई है. जैसे ही काउंसिल अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ब्रिक्स देशों के बीच की बाधाओं को दूर करने पर एक रिपोर्ट तैयार करें. हम अपने इरादों को काम में बदलें और मिलकर की गई कोशिशों को ग्लोबल समाधानों का रूप दें; आइए, हम आगे बढ़ें और दुनिया को भी आगे ले जाएं