Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली ये खास अंगूठी

PM Modi Bhavnagar Visit: पीएम मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर में एक रोड शो और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आएंगे. उनके दौरे से पहले भावनगर के एक स्थानीय ज्वेलर ने शुद्ध चांदी से बना एक खास तोहफा तैयार किया है.

 

Edited By:  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:12 PM IST
PM Modi Bhavnagar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर में रोड शो और विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस अवसर पर स्थानीय ज्वेलर जय सोनी ने शुद्ध चांदी से बनी एक खूबसूरत अंगूठी तैयार की है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है. उन्होंने इस अंगूठी को प्रधानमंत्री को देने की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने शुद्ध चांदी से एक खूबसूरत अंगूठी बनाई है. वह इस अंगूठी को प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहते हैं. जयभाई सोनी महाशक्ति ज्वेलर्स के मालिक हैं.

जयभाई सोनी अपनी कलाकारी के लिए भावनगर में प्रसिद्ध हैं. उन्होंने कुछ महीने पहले क्रिकेटर विराट कोहली के लिए चांदी का एक छोटा विश्व कप बनाया था. इसके बाद उन्होंने चांदी की अंगूठी पर श्रीराम मंदिर भी बनाया था. उन्होंने अब प्रधानमंत्री की छवि वाली अंगूठी बनाई है. उन्हें अंगूठी बनाने में 15 दिनों से ज्यादा का समय लगा, जिसमें कंप्यूटर वर्क और अन्य कार्य भी शामिल हैं. शहर के लोग भी उनके प्रयास की सराहना कर रहे हैं.

 

रिंग में लिखा है खास संदेश 

जयभाई सोनी ने बताया कि इस अंगूठी को 20 सितंबर को प्रधानमंत्री जब भावनगर आएंगे तो उनसे मिलकर उन्हें देना है. उनकी प्ररेणा से प्रेरित होकर मैंने यह बनाया है. उन्होंने बताया कि इस अंगूठी में 2014 लिखा है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे. इस अंगूठी में भाजपा का चुनाव चिह्न कमल भी बना है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है. इसके साथ ही अंगूठी में 'मोदी की गारंटी' भी उकेरा गया है. इससे पहले अहमदाबाद के प्रकाशक अपूर्व शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित एक खास 'कटआउट बुक' बनाया था. यह प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उनकी दिनचर्या पर आधारित था. इसकी कीमत 250 रुपए और वजन 180 ग्राम है, जबकि लंबाई 11 इंच है. यह पुस्तक लखनऊ के हजरतगंज स्थित बलरामपुर गार्डन में लगे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में काफी लोकप्रिय हुई थी.

एजेंसी इनपुट के साथ...

