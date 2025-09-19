पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
Advertisement
trendingNow12928178
Hindi Newsदेश

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली

PM Modi Birthday Gifts E-Auction: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया. इस दौरान उन्हें जो भी गिफ्ट्स मिले, उनकी संस्कृति मंत्रालय ने ई-नीलामी शुरू कर दी है. आप भी  pmmementos.gov.in वेबसाइट पर जाकर इन गिफ्ट्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली

PM Modi Birthday Gifts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने उनके बर्थडे के तोहफों की ई-नीलामी शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया. यह सातवीं बार है जब मंत्रालय इस तरह की नीलामी आयोजित कर रहा है. इसमें कुल 1,301 उपहारों को शामिल किया गया है, जिन्हें आम लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं. वहीं इस नीलामी का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को मिले इन खास तोहफों को बेचकर नमामि गंगे परियोजना के लिए पैसे इकट्ठा करना है.

2 अक्टूबर तक चलेगी ई-नीलामी
इस साल की ई-नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई है, जो 2 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी. संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में इन तोहफों की प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें 100 से ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं. प्रदर्शनी की शुरुआत संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 17 सितंबर को की थी. पहली बार ऐसी नीलामी जनवरी 2019 में हुई थी और तब से हजारों उपहार बेचे जा चुके हैं, जिनसे नमामि गंगे परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जुटाई जा चुकी है.

यहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं गिफ्ट्स
इस बार की नीलामी में आप इन उपहारों को pmmementos.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं. इन उपहारों में भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक मिलती है .इनमें ट्रेडिशनल आर्ट, पेंटिंग, मूर्तियां, हैंडीक्राफ्ट और आदिवासी कलाकृतियों से लेकर कई तरह के सम्मान और फॉर्मल गिफ्ट्स शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये गिफ्ट्स हैं बेहद खास
ई-नीलामी में कुछ विशेष गिफ्ट्स हैं. इनमें जम्मू-कश्मीर का पश्मीना शॉल भी है, जिस पर बारीक कढ़ाई की गई है. वहीं राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, नटराज की धातु की मूर्ति, गुजरात की रोगन कला, जिसमें जीवन के पेड़ को दिखाया गया है और हाथ से बुनी नागा शॉल भी शामिल है.

पैरा-एथलीटों के गिफ्ट्स
संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस बार की नीलामी का एक और खास आकर्षण पहलू खेल से जुड़ी वो यादगार चीजें हैं, जो पेरिस पैरालिंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय पैरा-एथलीटों ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट की हैं. ये तोहफे उन खिलाड़ियों की लगन, हिम्मत और जीत की भावना को दर्शाते हैं.

नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जाएगा पैसा
ये सभी चीजें नई दिल्ली के NGMA में प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं, ताकि लोग बोली लगाने से पहले उन्हें देख सकें. पिछले सालों की तरह, इस नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा, वह नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगा. इस प्रोजेक्ट का मकसद गंगा नदी और उसके आसपास के वातावरण को बचाना और साफ रखना है. 

ये है सबसे महंगा गिफ्ट
इस नीलामी में कुछ तोहफों की कीमत काफी ज्यादा रखी गई है. जैसे सबसे महंगी चीज है मां तुलजा भवानी माता की मूर्ति, जिसकी शुरुआती कीमत 10 लाख 39 हजार 500 रुपये तय की गई है. इसके अलावा राम मंदिर के मॉडल की कीमत 5 लाख 65 हजार रुपये है. वहीं पैरालिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिमरन शर्मा के जूतों की कीमत 7 लाख 70 हजार रुपये रखी गई है. यह नीलामी लोगों के लिए प्रधानमंत्री के खास गिफ्ट्स को खरीदने का एक बेहतरीन मौका है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

PM Modi Birthday Gifts E-Auctionpm modi birthday gifts auction website

Trending news

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
;