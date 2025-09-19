पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली

PM Modi Birthday Gifts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने उनके बर्थडे के तोहफों की ई-नीलामी शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया. यह सातवीं बार है जब मंत्रालय इस तरह की नीलामी आयोजित कर रहा है. इसमें कुल 1,301 उपहारों को शामिल किया गया है, जिन्हें आम लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं. वहीं इस नीलामी का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को मिले इन खास तोहफों को बेचकर नमामि गंगे परियोजना के लिए पैसे इकट्ठा करना है.

2 अक्टूबर तक चलेगी ई-नीलामी

इस साल की ई-नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई है, जो 2 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी. संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में इन तोहफों की प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें 100 से ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं. प्रदर्शनी की शुरुआत संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 17 सितंबर को की थी. पहली बार ऐसी नीलामी जनवरी 2019 में हुई थी और तब से हजारों उपहार बेचे जा चुके हैं, जिनसे नमामि गंगे परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जुटाई जा चुकी है.

यहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं गिफ्ट्स

इस बार की नीलामी में आप इन उपहारों को pmmementos.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं. इन उपहारों में भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक मिलती है .इनमें ट्रेडिशनल आर्ट, पेंटिंग, मूर्तियां, हैंडीक्राफ्ट और आदिवासी कलाकृतियों से लेकर कई तरह के सम्मान और फॉर्मल गिफ्ट्स शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये गिफ्ट्स हैं बेहद खास

ई-नीलामी में कुछ विशेष गिफ्ट्स हैं. इनमें जम्मू-कश्मीर का पश्मीना शॉल भी है, जिस पर बारीक कढ़ाई की गई है. वहीं राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, नटराज की धातु की मूर्ति, गुजरात की रोगन कला, जिसमें जीवन के पेड़ को दिखाया गया है और हाथ से बुनी नागा शॉल भी शामिल है.

पैरा-एथलीटों के गिफ्ट्स

संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस बार की नीलामी का एक और खास आकर्षण पहलू खेल से जुड़ी वो यादगार चीजें हैं, जो पेरिस पैरालिंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय पैरा-एथलीटों ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट की हैं. ये तोहफे उन खिलाड़ियों की लगन, हिम्मत और जीत की भावना को दर्शाते हैं.

नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जाएगा पैसा

ये सभी चीजें नई दिल्ली के NGMA में प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं, ताकि लोग बोली लगाने से पहले उन्हें देख सकें. पिछले सालों की तरह, इस नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा, वह नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगा. इस प्रोजेक्ट का मकसद गंगा नदी और उसके आसपास के वातावरण को बचाना और साफ रखना है.

ये है सबसे महंगा गिफ्ट

इस नीलामी में कुछ तोहफों की कीमत काफी ज्यादा रखी गई है. जैसे सबसे महंगी चीज है मां तुलजा भवानी माता की मूर्ति, जिसकी शुरुआती कीमत 10 लाख 39 हजार 500 रुपये तय की गई है. इसके अलावा राम मंदिर के मॉडल की कीमत 5 लाख 65 हजार रुपये है. वहीं पैरालिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिमरन शर्मा के जूतों की कीमत 7 लाख 70 हजार रुपये रखी गई है. यह नीलामी लोगों के लिए प्रधानमंत्री के खास गिफ्ट्स को खरीदने का एक बेहतरीन मौका है.