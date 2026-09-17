'उसे दिल से आशीर्वाद है...', PM को जन्मदिन पर मिला स्पेशल गिफ्ट; सॉन्ग सुनकर प्रधानमंत्री भी हो गए भावुक; VIDEO

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. इस विशेष दिन को बीजेपी 'सेवा दिवस' के तौर पर मना रही है. पीएम के जन्मदिन पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं.
पीएम के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 'आशीर्वाद का दीया' अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में शाम 5 बजे से 7 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ता दिया जलाकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं देंगे. इस बीच एक कलाकार ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें एक खास गिफ्ट दिया है.
संगीतकार अमन पंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गाना शेयर किया, जिसे उन्होंने खुद कंपोज किया है. गाने के बोल 'आशीर्वाद का दिया' है और इसे स्नेहा शंकर ने अपनी आवाज से सजाया है. सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है. पीएम भी इस खास गिफ्ट को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपना रिएक्शन दिया.
संगीतकार अमन पंत ने अपने इस 3 मिनट 42 सेकंड के गाने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि हमने नरेंद्र मोदी जी को देश की लगातार सेवा करते हुए देखा है.आज हम उनकी 25 साल की सेवा के सम्मान में “आशीर्वाद का दीया” समर्पित कर रहे हैं. जन्मदिन की बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी. इस 17 सितंबर को हम आपके लिए एक दीया जला रहे हैं.
Some gestures remain very special! #AshirwadKaDiya is one such expression of affection that has deeply touched me.
Every blessing strengthens my resolve to serve our beloved Bharat with even greater devotion. https://t.co/YPgIUibiMW
— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026
पीएम मोदी की ओर से अमन पंत के इस पोस्ट को रिशेयर किया गया. प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही लिखा कि कुछ बातें या अंदाज बहुत खास होते हैं! #AshirwadKaDiya प्यार का एक ऐसा ही इजहार है जिसने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है. हर आशीर्वाद हमारे प्यारे भारत की और भी ज्यादा निष्ठा के साथ सेवा करने के मेरे संकल्प को मजबूत करता है.
अमन पंत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बनाया गया यह गाना सोशल मीडिया पर छा गया है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस गाने को सुना और देखा जा रहा है. लाखों व्यूज इस गाने पर आ चुके हैं. लोग इस वीडियो पर काफी कमेंट भी कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर पहुंचे, जहां से उन्होंने बीजेपी की 'वडनगर से वाराणसी' सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मैं पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके पैतृक गांव, उनकी जन्मभूमि पर आया हूं. आज मैं हटकेश्वर महादेव के चरणों में पीएम के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं.
उन्होंने कहा कि यहां से जल्द ही एक यात्रा शुरू होने वाली है. 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत, यह यात्रा वडनगर से वाराणसी तक जाएगी. कुल 600 बाइकर्स 300 यहां से और 300 आज वाराणसी से सात राज्यों से गुजरेंगे और कई गांवों से होते हुए पीएम की 25 साल की सेवा का संदेश फैलाएंगे. देश की आजादी के बाद से, किसी भी अन्य राजनेता ने लगातार 25 वर्षों तक राज्य के नेता और राष्ट्रीय नेता के रूप में सेवा करने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है.