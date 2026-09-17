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'उसे दिल से आशीर्वाद है...', PM को जन्मदिन पर मिला स्पेशल गिफ्ट; सॉन्ग सुनकर प्रधानमंत्री भी हो गए भावुक; VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी 'आशीर्वाद का दीया' अभियान चला रही है. पीएम को मिल रही देश भर से बधाइयों कों बीच एक कलाकार ने उन्हें गाना समर्पित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 17, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:55 AM IST
'उसे दिल से आशीर्वाद है...', PM को जन्मदिन पर मिला स्पेशल गिफ्ट; सॉन्ग सुनकर प्रधानमंत्री भी हो गए भावुक; VIDEO
Image Credit: अमित शाह ने वडनगर से वाराणसी सेवा संकल्प बाइक यात्रा को रवाना किया. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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