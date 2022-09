PM Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने ऐसे दी बधाई, CM केजरीवाल ने भी भेजा मैसेज

PM Modi's birthday: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का जन्मदिन हैं. वो आज 72 साल के हो गए हैं. पीएम मोदी का नाम देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष नेताओं में शुमार है. उनके जन्मदिन पर लोगों की बधाई देने का सिलसिला जारी है. देश-दुनिया के तमाम नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. ट्विटर पर उनका जन्मदिन ट्रेंड कर रहा है. इस बीच उनकी पार्टी के नेताओं के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों के नेता भी उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने दी बधाई

पीएम मोदी को राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन का शुभकामनाएं.' बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त केरल के करुणागापल्ली में हैं. आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन हैं.

CM केजरीवाल ने किया ट्वीट

राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई, आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना.'

Birthday greetings to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. Praying for your long and healthy life.

शशि थरूर ने दी शुभकामनाएं

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा, 'हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना. ईश्वर करे कि आप हमारे देशवासियों के जीवन से अंधेंरे से निकालकर प्रगति, विकास और सामाजिक सद्भाव की रोशनी की तरफ ले जाने के लिए काम करें.'

Wishing our ⁦@PMOIndia⁩ Shri ⁦@narendramodi⁩ ji a very happy birthday, good health & long life. May he work to remove the darkness enveloping so many of our fellow citizens & bring them the light of progress, development & social harmony instead. pic.twitter.com/3vaYXtGcu7

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 17, 2022