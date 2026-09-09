/वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी सेवा यात्रा, PM मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी BJP; नितिन नवीन का ऐलान

नितिन नवीन ने कहा कि अगले महीने हम 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित कर रहे हैं. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम एक महीने तक चलने वाला 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित करेंगे. 17 सितंबर को हम हर वर्ष सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं. एक समय था जब सीमावर्ती गांवों को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था. पीएम मोदी ने इस सोच को बदला और उन्हें भारत का प्रथम गांव कहा. इससे न केवल आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है, बल्कि इन समुदायों के प्रति लोगों की सोच भी बदली है.