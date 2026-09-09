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वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी सेवा यात्रा, PM मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी BJP; नितिन नवीन का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मनाएगी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 09, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:07 PM IST
वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी सेवा यात्रा, PM मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी BJP; नितिन नवीन का ऐलान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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