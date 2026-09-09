/वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी सेवा यात्रा, PM मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी BJP; नितिन नवीन का ऐलान

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इस दिन को और खास बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है. नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में संकल्प अभियान चलाया जाएगा. ये इसलिए भी खास है, क्योंकि आगामी 7 अक्टूबर को पीएम मोदी जनसेवा के 25 साल पूरे करेंगे.
दरअसल, पीसी को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2026 को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 साल पूरे करेंगे. यह सफर 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के साथ शुरू हुआ था. पिछले 25 सालों में उन्होंने जनसेवा से राष्ट्रसेवा की ओर बढ़ने के मंत्र को अपनाते हुए सेवा का यह सफर लगातार जारी रखा है.
पीसी को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी के इन 25 सालों के इस पूरे कार्यकाल को हम इस रूप में देख सकते हैं कि पहले दिन से जो ध्येय वाक्य और ध्येय शब्द उनके मन में रहे, उनको हमेशा उन्होंने संकल्प बनाया और उनको सिद्धि तक पहुंचाने में वो सफल रहे. उन्होंने कहा कि उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने कार्यों को आगे बढ़ाया है.
#WATCH | Delhi | BJP President Nitin Nabin says, "When we look at PM Modi's entire tenure, we see that not only have epoch-making decisions been taken, but there has also been a transformation, not just in the lives of ordinary people, but in their mindset as well. His 25-year… https://t.co/bmlxjhXxae pic.twitter.com/dsVuGgIpXx
— ANI (@ANI) September 9, 2026
नरेंद्र मोदी ने जब बतौर प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व संभाला, तो उस समय देश में निराशा और अंधकार का माहौल था. हमारी अर्थव्यवस्था को fragile 5 के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में सामने है. स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना है. स्टार्टअप एवं यूनिकॉर्न में हमारे युवा आगे आकर केवल Job seekers नहीं, बल्कि Job Givers बनकर उभरे हैं. आज खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है.
पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें जिनमें पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम की शुरुआत रक्तदान शिविर से की जाएगी.
17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा.
उसी दिन शाम को 7 बजे आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम होगा.
कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के निष्ठावान जनसेवा की है, प्रति आभार व्यक्त करना है.
प्रत्येक लाभार्थी परिवारों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद के रूप में ये दीप जलाया जाएगा.
17 सितंबर से 17 अक्टूबर 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन होगा.
7 अक्टूबर को PM मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे होने पर 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' आयोजित की जाएगी.
इस कार्यक्रम के तहत बाइक रैलियां और पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी. पूरे देश में लोग 'विकसित भारत' बनाने का संकल्प लेंगे.
नितिन नवीन ने कहा कि अगले महीने हम 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित कर रहे हैं. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम एक महीने तक चलने वाला 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित करेंगे. 17 सितंबर को हम हर वर्ष सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं. एक समय था जब सीमावर्ती गांवों को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था. पीएम मोदी ने इस सोच को बदला और उन्हें भारत का प्रथम गांव कहा. इससे न केवल आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है, बल्कि इन समुदायों के प्रति लोगों की सोच भी बदली है.
पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर बीजेपी वडनगर से वाराणसी के बीच एक सेवा यात्रा निकालेगी. इस दौरान पीएम मोदी और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग युवाओं की टोलियां बनाई जाएंगी. एक-एक टोली में 50 युवा शामिल होंगे. ये यात्रा देश के 17 राज्यों से होकर गुजरेगी. पीएम मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर से हुआ था और वह तीसरी बार वाराणसी के सांसद हैं.