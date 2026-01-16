Advertisement
BMC की बादशाह बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM मोदी की नजर, मालदा रैली से पहले ममता पर क्या बोले?

PM Modi West Bengal Visit: पीएम मोदी 17 जनवरी 2026 से 18 जनवरी तक पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 16, 2026, 10:37 PM IST
PM Modi Malda Rally: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें महायुति को बड़ी जीत मिली है. अब इस जीत के बाद भाजपा बंगाल इलेक्शन को लेकर एक्टिव हो गई है. इसका सीधा संकेत हाल ही में पीएम मोदी ओर से मिला है. बता दें कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया है. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया है.  

बंगाल पहुंचेंगे पीएम मोदी 

पीएम मोदी ने अपने 'X'  हैंडल पर लिखा,' मैं कल भाजपा की रैली के दौरान मालदा और आसपास के इलाकों के लोगों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूं. हर गुजरते दिन TMC के कुशासन का
कोई न कोई मामला सामने आता रहता है.' बता दें कि पीएम मोदी की यह टिप्पणी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ED के बीच बढ़ते तनाव के दौरान आई है. यह तनाव में बीते 8 जनवरी 2026 को सेंट्रल एजेंसी की ओर से कोलकाता स्थिति पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर गई छापेमारी को लेकर हुई है. ED के ऑफिसर्स ने इस कार्रवाई के दौरान दावा किया कि उन्हें ममता बनर्जी की ओर से बाधा और इंटरफेयर का सामना करना पड़ा, जिसके चलते एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

ये भी पढ़ें- Solapur Election Result 2026: जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव, सोलापुर के नतीजों ने चौंकाया 

बंगाल और असम में चुनाव 

बता दें कि मोदी 17-18 जनवरी 2026 तक पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करने वाले हैं. इस दौरान वे हावड़ा और गुवाहाटी को जोड़ने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही पीएम चुनाव वाले इन दोनों राज्यों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे. पीएम काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन भी करेंगे. बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- BMC Election 2026: सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, उद्धव का साथ भी नहीं दिखा पाया कमाल; 22 शहरों मनसे का सफाया 

 

बंगाल में पीएम मोदी का दौरा 

एक ऑफीशियल स्टेटमेंट के मुताबिक पीएम मोदी शनिवार 17 जनवरी 2025 को तकरीबन 12 बजकर 45 मिनट पर पश्चिम बंगाल के मालदा का दौरा करेंगे. यहां वह मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद 18 जनवरी 2026 को वह दोपहर लगभग 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उ‌द्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

