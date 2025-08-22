Bills To Remove PM, CM's: प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी राज्य बिहार के गयाजी में विशाल रैली संबोधित करते हुए कांग्रेस और उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा, जो लगातार 30 दिनों तक नजरबंद रहने वाले किसी भी प्रधानमंत्री, CM या मंत्री को हटाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों का विरोध कर रहे हैं. पीएम मोदी ने पूछा कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को जेल से काम करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? संसद में पेश विधेयक पर अपनी पहली टिप्पणी में पीएम मोदी ने कहा, 'किसी सरकारी कर्मचारी जिसे अगर 50 घंटे की जेल होती है तो उसकी नौकरी अपने आप चली जाती है, चाहे ड्राइवर हो, क्लर्क हो या चपरासी. क्या किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री को जेल में रहते हुए भी सरकार में बने रहना चाहिए?

#WATCH | PM Narendra Modi says, "... If a government employee is imprisoned for 50 hours, then he loses his job automatically, be it a driver, a clerk or a peon. But a CM, a Minister, or even a PM can enjoy staying in the government even from jail... Some time ago, we saw how… pic.twitter.com/1iY1hXr3Xp — ANI (@ANI) August 22, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

FAQ

सवाल- पीएम मोदी ने दागी मंत्रियों वाले विधेयक पर विस्तार से क्या कहा?

जवाब- पीएम मोदी ने बिहार की रैली में कहा, 'सरकारों को जेल से क्यों चलने दिया जाना चाहिए? क्या दागी मंत्रियों को अपने पदों पर बने रहना चाहिए? जनता अपने नेताओं से नैतिक निष्ठा बनाए रखने की उम्मीद करती है.

सवाल- प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को हटाने वाला विधेयक क्या है?

जवाब- PM, CM और मंत्रियों को पद से हटाने वाले तीन नए बिल संसद में पेश हो चुके हैं. हालांकि ये सभी विधेयक अभी पारित नहीं हुए हैं. इन विधेयकों के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध (5 साल या उससे अधिक सज़ा वाले) में फंसकर लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा. हालांकि रिहाई होने पर फिर से उनकी नियुक्ति संभव है. इस बिल को गृहमंत्री अमित शाह ने इस हफ्ते की शुरुआत में लोकसभा में पेश किया था, विपक्षी दलों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है.

सवाल- बिलों के क्या नाम है?

जवाब- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू कश्मी पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025