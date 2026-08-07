/संसद का ठप रहना ठीक नहीं... नाश्ते पर जुटे NDA के नए सांसदों को PM मोदी ने दी हेल्थ टिप्स, बोले- रोजाना करें योग!

Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एनडीए (NDA) में शामिल हुए नए सांसदों के साथ नाश्ते पर एक अहम मुलाकात की. इस दौरान माहौल काफी सहज रहा. प्रधानमंत्री ने विपक्षी हंगामे के चलते बार-बार संसद ठप होने पर गहरी चिंता जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ सांसदों को योग करने और अपनी दिनचर्या सुधारने जैसे स्पेशल हेल्थ टिप्स भी दिए. इस चर्चा में एनसीपीआई (NCPI - टीएमसी के बागी सांसदों का समूह) के 19 सांसद और शिवसेना (उद्धव गुट) से अलग होकर एनडीए के साथ आए नए सांसद मौजूद रहे.
नाश्ते के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के लगातार हंगामे और सदन के बार-बार स्थगित होने पर खुलकर बात की. उन्होंने सांसदों से कहा कि संसद देश के विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है. लोकतंत्र में संसद का लगातार बाधित होना और काम न हो पाना बिल्कुल ठीक नहीं है. जनता ने हमें काम करने के लिए चुनकर भेजा है. पीएम ने सांसदों से अपील की कि वे सदन में सुचारु रूप से कामकाज चलाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने में सहयोग करें.
संसद सत्र के व्यस्त और तनावभरे माहौल के बीच पीएम मोदी ने नए सांसदों की सेहत की भी फिक्र की. पीएम मोदी ने सांसदों को बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के व्यावहारिक सुझाव दिए. प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा वक्त व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए निकालने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि मानसिक तनाव को दूर रखने और ऊर्जावान बने रहने के लिए सभी को रोजाना योग और प्राणायाम को अपनी जीवनशैली में शामिल करना चाहिए. पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि जब सांसद स्वयं स्वस्थ रहेंगे, तभी वे अपने संसदीय क्षेत्र की जनता और देश की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे.
45 newly elected NDA Lok Sabha MPs met Prime Minister Narendra Modi at his residence over breakfast this morning.
(Source: NCPI) pic.twitter.com/hGY9rOulq9
— ANI (@ANI) August 7, 2026
प्रधानमंत्री ने शिवसेना और एनसीपीआई के सांसदों से अलग-अलग समूह में चर्चा की. उन्होंने सांसदों को सलाह दी कि वे सरकारी संसाधनों का अधिकतम और बेहतर इस्तेमाल करें ताकि उनके अपने-अपने क्षेत्रों का विकास तेजी से हो सके. पीएम मोदी ने सांसदों को बड़ा भरोसा देते हुए कहा कि यदि उनके क्षेत्र में विकास से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रशासनिक अड़चन आती है, तो वे सीधे पीएमओ (PMO) से संपर्क कर सकते हैं.
पीएम मोदी के साथ नाश्ते के बाद बाहर आए नए सांसदों के चेहरे पर उत्साह साफ नजर आया. मुलाकात के बाद सांसदों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. NCPI के सांसद जगदीश बसुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का मार्गदर्शन दिया है, और उनकी कोशिश रहेगी कि केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता तक पहुंचे. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके समूह के सभी सांसद पूरी तरह से एकजुट हैं और यूसुफ पठान भी उनके साथ हैं.
#WATCH | Delhi | After meeting PM Modi, NCPI MP Rachna Banerjee says, "It was a very fruitful discussion, and we were very happy. It was actually a great honour that he invited us. The few moments we spent together during breakfast will always be memorable..." pic.twitter.com/pOAfduLXhG
— ANI (@ANI) August 7, 2026
वहीं, NCPI सांसद रचना बनर्जी ने प्रधानमंत्री द्वारा नाश्ते पर बुलाए जाने को सौभाग्य की बात बताया और कहा कि पीएम चाहते हैं कि संसद सुचारु रूप से चले. उन्होंने दोहराया कि उनका समूह पूरी तरह एकजुट होकर देशहित में काम करता रहेगा.