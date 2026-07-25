/PM मोदी के सेल्फी वीडियो ने तोड़ा IShowSpeed का वर्ल्ड रिकॉर्ड! जानें उन 10 रील्स के बारे में जिन्होंने इंटरनेट पर मचाई खलबली

सोशल मीडिया की दुनिया में रोज नए रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन इस बार भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा धमाका किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. पीएम मोदी की एक रील ने महज 24 घंटे में 30.3 करोड़ व्यूज हासिल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ग्लोबल इंटरनेट पर्सनैलिटी IShowSpeed के नाम था, जिन्हें 300 मिलियन के करीब व्यूज मिले थे. लेकिन भारत का जलवा सिर्फ पीएम मोदी तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील्स में ज्यादातर भारतीय हस्तियां ही छाई हुई हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता का एक नया प्रमाण दिया है. उनकी एक हालिया रील ने सिर्फ 24 घंटे में 30.3 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया. इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप के दौरान BTS से मिलने वाली IShowSpeed की रील सबसे आगे थी. पीएम मोदी ने इस ग्लोबल रिकॉर्ड को बहुत आसानी से ध्वस्त कर दिया है. इसके अलावा उनका वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर वाला दौरा भी 1 बिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
दीपिका पादुकोण सबसे आगे
दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील्स की लिस्ट में बॉलीवुड क्वीन दीपिका पादुकोण नंबर वन पर हैं. हिल्टन होटल्स के ग्लोबल कैंपेन वाली उनकी रील को लगभग 1.9 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं. उनकी स्टार पावर और ब्रांड के बड़े प्रमोशन ने इस वीडियो को इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रील बना दिया.
गेमिंग और क्रिकेट का जबरदस्त तड़का
क्रिकेट और गेमिंग का कॉम्बिनेशन भारत में हमेशा हिट रहता है. BGMI के साथ हार्दिक पांड्या की रील 'टेक द शॉट' को 1.6 बिलियन व्यूज मिले. इसके बाद BGMI की ही 'फ्लेक्स योर न्यू फोन' एड रील को 1.4 बिलियन व्यूज मिले, जिसमें पिता और बेटे की बहुत प्यारी कहानी दिखाई गई थी.
लियोनेल मेसी का ग्लोबल मैजिक
भारत के बाहर अगर किसी एक इंटरनेशनल स्टार का जलवा इस लिस्ट में दिखा है, तो वो हैं लियोनेल मेसी. मास्टरकार्ड के साथ उनकी रील को 1.4 बिलियन व्यूज मिले. इसके अलावा चैटजीपीटी के 'मेसी मोड' वाले एड को भी 1.1 बिलियन व्यूज मिले हैं.
देसी कंटेंट और बॉलीवुड का जादू
कैनवा इंडिया का एड 'मम्मी ने एडिटिंग सीख ली' काफी रिलेटेबल रहा और इसे 1.2 बिलियन व्यूज मिले. विराट कोहली की ओकले मेटा वाली रील को 1.1 बिलियन व्यूज मिले. वहीं नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म 'ओके जानू' वाले एडिट को भी 1.1 बिलियन बार देखा गया. इन आंकड़ों से साफ है कि रील्स की दुनिया में भारत का दबदबा सबसे ज्यादा है. हालांकि इनमें से कई रील्स को बड़े पेड मीडिया कैंपेन के जरिए भी करोड़ों लोगों तक पहुंचाया गया है, लेकिन लोगों का प्यार और एंगेजमेंट ही इन्हें असल मायने में सुपरहिट बनाता है.