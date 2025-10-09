Advertisement
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को जगह नहीं

PM Modi Meets UK PM Keir Starmer: विक्रम मिस्री ने बताया, 'पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजों को कट्टरपंथ और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की मूल भावना और सामाजिक सौहार्द की रक्षा की जा सके.' 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:54 PM IST
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को जगह नहीं

PM Modi on Khalistani: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच हुई मुलाकात के दौरान खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई. मिस्री ने बताया कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम सो खालिस्तानियों के मुद्दे पर दो टूक कहा कि लोकतांत्रिक देशों में कट्टरवाद और हिंसक चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है.

विक्रम मिस्री ने बताया, 'पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजों को कट्टरपंथ और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की मूल भावना और सामाजिक सौहार्द की रक्षा की जा सके.' सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा आपसी सहयोग, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा थी.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

