PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को जगह नहीं

PM Modi on Khalistani: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच हुई मुलाकात के दौरान खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई. मिस्री ने बताया कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम सो खालिस्तानियों के मुद्दे पर दो टूक कहा कि लोकतांत्रिक देशों में कट्टरवाद और हिंसक चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है.

विक्रम मिस्री ने बताया, 'पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजों को कट्टरपंथ और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की मूल भावना और सामाजिक सौहार्द की रक्षा की जा सके.' सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा आपसी सहयोग, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा थी.

विक्रम मिस्री ने ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे को बताया सच्ची साझेदारी का प्रतीक

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के भारत दौरे को भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिए एक 'सच्ची साझेदारी' (True Partnership) का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने नागरिकों की भलाई और साझा प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं. मिस्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैला हुआ है.

दोनों देशों के बेरोजगार युवकों को मिलेंगी नौकरियां

विक्रम मिस्री ने विशेष रूप से जुलाई में संपन्न हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समझौता भारत के 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) के विजन को गति देगा और दोनों देशों के युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा करेगा. मिस्री के अनुसार, यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

