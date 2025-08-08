Income Tax Bill: फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल? ये है असली कहानी
देश

Income Tax Bill: फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल? ये है असली कहानी

Income Tax Bill 2025: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है. ये बिल 13 फरवरी, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था.

Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 08, 2025, 04:34 PM IST
Income Tax Bill: फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल? ये है असली कहानी

Income Tax Bill 2025: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल को वापस ले लिया है.13 फरवरी, 2025 को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था और उसी दिन इसे जांच के लिए प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था. प्रवर समिति ने 21 जुलाई, 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है. प्रवर समिति की लगभग सभी सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं. 

कब पेश किया जाएगा नया विधेयक
ANI के मुताबिक कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें सही विधायी अर्थ प्रदान करने के लिए शामिल करने की आवश्यकता है. इसलिए, सरकार द्वारा प्रवर समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. हालांकि लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा जो आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा. बता दें कि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर 13 फ़रवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था. वहीं नया विधेयक 11 अगस्त को पेश किया जाएगा.

 

क्यों लिया गया फैसला
इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि इस विधेयक के कई एडिशन में होने वाले भ्रम को रोकने के लिए इस विधेयक वापस लिया गया है. वहीं सूत्रों ने ईटी को बताया है कि नया मसौदा सभी बदलाओं को सही तरीके से दर्शाएगा और फिर इसे सदन में विचार करने के लिए रखा जाएगा. इससे पहले पेश किया गया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को आधुनिक और सरल बनाने की सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा था. हालांकि संशोधित विधेयक में मूल संरचना को बरकरार रखने की उम्मीद है. 

अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

income tax bill 2025

;