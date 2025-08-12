Cabinet decision: 'चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो का विस्तार', केंद्रीय कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी

Modi Cabinet Deciosions Today: मंगलवार को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में जनता के हितों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा, '4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, इससे पहले 6 नई परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं और आज चार नए प्रोजेक्ट इसमें जोड़े गए हैं जो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में स्थापित होंगे, जिन पर 4,594 करोड़ रुपये का निवेश होगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'लखनऊ एक बड़ा शहर है. यहां मेट्रो की बहुत ज़रूरत है. इसलिए, लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को 5,801 करोड़ रुपये के निवेश से मंज़ूरी दी गई है.'

हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 8,146 करोड़

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है. इसी सिलसिले में, आज 8,146 करोड़ रुपये के निवेश से 700 मेगावाट की ताटो II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है. कुल मिलाकर, आज कैबिनेट ने 18,541 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है.

FAQ

सवाल- भारत का सेमीकंडक्टर बाजार कितना बड़ा है?

जवाब- केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को दिए गए एक बयान में बताया था कि साल 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 38 अरब डॉलर का था. यह 2024-25 तक बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

सवाल- डिफेंस प्रोजेक्ट्स को लेकर मोदी कैबिनेट का क्या रुख है?

जवाब- भारतीय सेना को किसी भी जरूरत के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े इसलिए 2025 में अभी तक मोदी कैबिनेट 2 बार सेना को उसकी जरूरतों के हथियार और उपकरण खरीदने के लिए डिफेंस कमेटी की मंजूरी दिला चुकी है. अभी पिछले हफ्ते ही सरकार ने सेना को नाइट विजन तकनीक से लैस उपकरण खरीदने के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी थी. यानी आर्मी को थर्मल-इमेजर-आधारित ड्राइवर नाइट-साइट की खरीद के लिए शुरुआती मंजूरी दी गई थी जो टैंकों में काम करेगी. इससे बीएमपी यानी की रात में संचालन की क्षमता बढ़ेगी. आपको बताते चलें कि भारत सरकार रक्षा क्षमता को तेजी से बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहा है. इसी क्रम में तीनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरीदी जा रही है.