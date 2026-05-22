3-4 घंटे चली मोदी कैबिनेट की मैराथन मीटिंग… ईरान युद्ध, तेल संकट और 2047 प्लान पर क्या-क्या हुआ?

PM Modi Cabinet Meeting: पीएम मोदी पश्चिम एशिया संकट के बीच 5 देशों की यात्रा कर अब भारत लौट चुके हैं. उन्होंने भारत पहुंचते ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ लंबी बैठक की और उनसे हर लेवल पर तैयार रहने के लिए कहा. इसके अलावा उन्होंने मंत्रिपरिषद को 2047 का गोल सेट करने के लिए कहा. बता दें कि मंत्रियों की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली, जिसमें पीएम ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ताकि 2047 तक आजादी के पूरे 100 साल होने पर देश का पूर्ण विकास हो सके.

तेल संकट पर की चर्चा

'मिंट' की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने उन सुधारों पर बातचीत की, जिनके चलते हमारा देश साल 2047 तक विकसित हो जाएगा. उन्होंने मंत्रियों से कहा कि उनका टारगेट और मकसद हमेशा देश की जनता के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए. इसके अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया जंग के चलते एनर्जी सप्लाई में आई बाधाओं को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की. 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से ईरान जंग और उसके बाद होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेड को देखते हुए दूसरे एनर्जी सोर्स के ऑप्शंस पर भी नजर रखने का आग्रह किया.

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मंत्रियों ने की सराहना

कैबिनेट मीटिंग में भाजपा समेत RJD के सभी दलों की ओर से पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराना की गई. उन्होंने दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कम बढ़ोत्तरी करने और जनता के कंधों पर कम बोझ डालने को बेहतर कदम बताया. इसके साथी ही पेट्रोल-डीजल, LPG और CNG की सप्लाई में बाधा आने के बावजूद सप्लाई को चालू रखने के लिए उठागए गए कदमों की सराहना की.

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यात्रा का दिया ब्यौरा

बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी की हाल में हुई विदेश यात्रा पर एक प्रेजेंटेशन दी. इसके अलावा 9 सचिवों ने अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों की पहलों और प्रदर्शन पर भी प्रेजेंटेशन दी. इनमें से कुछ ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पिछले 2 सालों में किए गए कामों के बारे में जानकारी दी. कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने भी सरकार की ओवरऑल इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव पर प्रेजेंटेशन दी और कई सुधार पहलों पर बातचीत की.