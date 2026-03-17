जंग के बीच पीएम मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर की चर्चा

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार ( 17 मार्च 2206) को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चर्चा की.

UAE के राष्ट्रपति से की बातचीत

पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और सीमलेस शिपिंग की आवश्यकता पर भी चर्चा की और उन्हें ईद की शुभकामनाएं दीं.

Spoke with my brother HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and conveyed advance Eid greetings. Add Zee News as a Preferred Source We discussed the current situation in West Asia. Reiterated India’s strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives… — Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2026

बातचीत को लेकर पीएम ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. हमने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए सभी हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.'

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होर्मुज जलडमरूमध्य पर चर्चा

पीएम मोदी ने आगे लिखा,' हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. हमने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए सभी हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.' पीएम मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने लिखा,' हम होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और सीमलेस शिपिंग सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमत हुए. हम क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.'

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ईरान का दुबई पर हमला

बता दें कि ईरान ने अरब देशों पर अपने हमले जारी रखे हैं. इस बीच उसने UAE के सबसे अहम तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमले किए, जिसमें अबू धाबी के शाह गैस फील्ड और फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रीज एरिया में ड्रोन हमलों से भीषण आग लग गई. इन हमलों से UAE को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. वहीं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले में आग लगने से पूरे एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा.