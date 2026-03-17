जंग के बीच पीएम मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर की चर्चा

PM Modi Call To UAE President: पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में जंग के बीच संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल से फोन पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और सीमलेस शिपिंग की आवश्यकता पर चर्चा की.
Trending Photos
Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार ( 17 मार्च 2206) को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चर्चा की.
पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और सीमलेस शिपिंग की आवश्यकता पर भी चर्चा की और उन्हें ईद की शुभकामनाएं दीं.
Spoke with my brother HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and conveyed advance Eid greetings.
We discussed the current situation in West Asia. Reiterated India’s strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2026
बातचीत को लेकर पीएम ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. हमने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए सभी हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.'
ये भी पढ़ें- 'जिनकी सिक्योरिटी के लिए खर्च किए अरबों डॉलर...,' बुरा समय आते ही NATO ने काटी कन्नी, ट्रंप का फूटा गुस्सा
पीएम मोदी ने आगे लिखा,' हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. हमने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए सभी हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.' पीएम मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने लिखा,' हम होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और सीमलेस शिपिंग सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमत हुए. हम क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.'
ये भी पढ़ें- खामेनेई के बाद लारीजानी की मौत से फूले न समाए नेतन्याहू, कैमरे के सामने सुनाई रणनीति
बता दें कि ईरान ने अरब देशों पर अपने हमले जारी रखे हैं. इस बीच उसने UAE के सबसे अहम तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमले किए, जिसमें अबू धाबी के शाह गैस फील्ड और फुजैराह ऑयल इंडस्ट्रीज एरिया में ड्रोन हमलों से भीषण आग लग गई. इन हमलों से UAE को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. वहीं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले में आग लगने से पूरे एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.