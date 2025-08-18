ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, दोनों नेताओं में क्या हुई बातचीत?
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, दोनों नेताओं में क्या हुई बातचीत?

Pm Modi and Vladimir Putin: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात चीत की. यह कॉल ऐसे समय में हुई जब कुछ दिन पहले ही पुतिन ने अलास्का में ट्रंप के साथ मुलाकात की थी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:07 PM IST
Pm Modi and Vladimir Putin: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की. बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी बैठक के बारे में जानकारी दी. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और संवाद-कूटनीति के माध्यम से विवाद सुलझाने का पक्षधर रहा है. उन्होंने इस संबंध में उठाए जाने वाले हर प्रयास के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,'मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद. भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है. मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं.'

पुतिन-मोदी के बीच क्या बात हुई

दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अपनी हालिया बैठक के बारे में अपना आकलन भी साझा किया. क्रेमलिन ने बताया कि इससे पहले दिन में रूसी राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी फोन पर बात की और पिछले सप्ताह के रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की.

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने लिखा,'मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद. भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी कोशिशों का समर्थन करता है मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं.'

भारत-रुस की नजदीकी से नाराज ट्रंप!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस की नजदीकियों से खफा हैं. जब से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया है तो भारत उनकी नजरों में खटक रहा है. रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप ने भारत पर 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ भी लगाने का ऐलान किया है. जिसके बाद भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है.

8 अगस्त को भी हुई थी मोदी-पुतिन की बातचीत

इससे पहले 8 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी. उस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया था और भारत की स्थायी नीति दोहराई थी कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीति से ही संभव है.

 

