/क्या आपने सुनी पीएम मोदी की कॉलर ट्यून? फोन की घंटी बजी तो गूंजा देशभक्ति का ये तराना

PM Modi Caller Tune: सोशल मीडिया पर इन दिनों देश की स्पेस एजेंसी और हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हर तरफ है. लेकिन इसी बीच एक ऐसा मजेदार और गर्व से भर देने वाला वाकया सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया है. Skyroot Aerospace की टीम ने जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया, तो फोन उठने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी. आइए जानते हैं आखिर पीएम मोदी की कॉलर ट्यून में ऐसा क्या खास था.
दरअसल, भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी Skyroot Aerospace ने अपने नए रॉकेट 'विक्रम-1' का सफल परीक्षण किया है. इस बड़ी कामयाबी के बाद पूरी टीम बेहद खुश थी. इसी खुशी के मौके पर टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया ताकि उन्हें इस सफलता की जानकारी दी जा सके. लेकिन जैसे ही फोन की घंटी बजी, टीम के सदस्य दंग रह गए और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई.
फोन पर बजी देशभक्ति की धुन
जैसे ही Skyroot की टीम ने पीएम मोदी का नंबर डायल किया, तो फोन पर कोई फिल्मी गाना या नॉर्मल टोन नहीं, बल्कि 'वंदे मातरम' की धुन सुनाई दी. देशभक्ति से भरी इस धुन को सुनकर कॉल कर रहे टीम मेंबर्स का जोश दोगुना हो गया. सोशल मीडिया पर अब इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि देश के प्रधान सेवक के फोन पर भी देश की ही धुन बजती है.
'कौन बोल रहा है?' और वो मजेदार बातचीत
'वंदे मातरम' की धुन कुछ सेकेंड तक बजती रही. इसके बाद जैसे ही पीएम मोदी ने फोन रिसीव किया, उन्होंने बहुत ही सहज अंदाज में पूछा, "कौन बोल रहा है?" पीएम मोदी की आवाज सुनते ही टीम के एक सदस्य ने हंसते हुए जवाब दिया, "सर, हम लोग Skyroot की टीम से बात कर रहे हैं." यह बातचीत इतनी सिंपल और अपनेपन से भरी थी कि इसे सुनकर कोई भी इम्प्रेस हो जाए.
पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
जब पीएम मोदी को पता चला कि फोन विक्रम-1 के सफल टेस्ट की खुशी में किया गया है, तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की. उन्होंने पूरी टीम को इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए ढेर सारी बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और प्राइवेट कंपनियों का इस तरह आगे आना देश के भविष्य के लिए बेहतरीन संकेत है.
सोशल मीडिया पर क्यों छा गया ये वीडियो?
बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल (bjp4india) से शेयर किया गया यह वाकया इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि पीएम मोदी की कॉलर ट्यून उनके देशप्रेम को दिखाती है. वहीं दूसरी तरफ, वैज्ञानिकों और स्पेस टीम के साथ उनका यह दोस्ताना अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. सच में, यह पल हर भारतीय को गर्व करने का मौका देता है.