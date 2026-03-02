क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन; कब थमेगी खूनी जंग?

Advertisement
pm modi calls benjamin netanyahu: पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट में हिंसा रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. खामेनेई की मौत के बाद उपजे हालात पर दिल्ली में सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और तेल आपूर्ति की समीक्षा की गई है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:46 AM IST
pm modi calls benjamin netanyahu: ईरान के नेता की मौत और उसके बाद हुए हमलों से अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में महायुद्ध छिड़ सकता है. इसी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर लंबी बातचीत की है. सोमवार की सुबह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत इस बढ़ते तनाव और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरे चिंतित है है.

पीएम मोदी की ये पहल, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के तुरंत बाद सामने आई है. जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल जैसे दिग्गज मौजूद थे. भारत की सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों में रह रहे करीब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर है. अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी का यह दखल युद्ध की आग को ठंडा कर पाएगा या फिर आने वाले दिनों में भारतीय मिशनों को कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा. आइए इस खबर को अच्छे से डिटेल में समझते हैं.

आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है. बातचीत में उन्होंने हालात पर भारत की गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द हिंसा रोकने की जरूरत पर जोर दिया है. ये बातचीत उस समय हुई जब अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं. इसके जवाब में ईरान की तरफ से कई जगहों पर हमले भी किए गए हैं.

वो 2 दिन के दौरे पर राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पुदुचेरी गए थे. वापस दिल्ली आने के बाद हुए बैठक में हालात की गंभीरता को देखते हुए आगे की तैयारियों पर चर्चा की गई है. सरकार का मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रहे.

खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय

बैठक में पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है. जानकारी के मुताबिक ईरान में लगभग 10 हजार भारतीय रहते हैं. इजरायल में 40 हजार से अधिक भारतीय मौजूद हैं. वहीं पूरे पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम कर रहे हैं. हालात बिगड़ने पर उन्हें सुरक्षित निकालने की योजना पर भी विचार किया गया है. क्षेत्र के कई हिस्सों में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं. दुबई और दोहा जैसे बड़े केंद्रों पर कई भारतीय फंसे होने की खबर है.

बैठक में हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के असर पर भी चर्चा हुई. ये रास्ता भारत के तेल आयात के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्र में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार अपने नागरिकों के संपर्क में हैं और सहायता के लिए विशेष नंबर भी शुरू किए गए हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बात की थी. उस बातचीत में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की निंदा की है.

ये भी पढ़ें: कौन हैं मोजतबा खामेनेई? मौलवी से लेकर IRGC के सिपाही तक, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर की पूरी कहानी

